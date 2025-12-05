Многие люди мечтают на пенсии жить достаточно комфортно и не ограничивать себя в повседневных расходах. Чтобы достичь этого, многие упорно работают, стремясь повысить зарплату и накопить достаточное количество страхового стажа.

Мы решили посчитать, какой стаж и зарплату нужно иметь, чтобы получать 11 000 пенсии.

Сколько нужно иметь стажа, чтобы получать пенсию 11 000 гривен

Минимальный стаж для пенсии 11 000 гривен — 32 года, при условии, что человек уйдет на пенсию в 60 лет.

Чтобы определить размер пенсии по возрасту в Украине, нужно учитывать два основных фактора: страховой стаж и уровень официальной заработной платы. Пенсия начисляется по формуле:

Пенсия = Зарплата для расчета × Коэффициент страхового стажа

Чем больше страховой стаж, тем больше будет пенсия. Это объясняется тем, что коэффициент страхового стажа напрямую влияет на расчет пенсии, ведь чем больше стаж, тем выше коэффициент и, соответственно, больше размер выплат. При этом минимальный страховой стаж для того, чтобы можно было уйти на пенсию в 60 лет, должен составлять 32 года.

Для полного стажа 32 года коэффициент рассчитывается так:

32 года × 12 месяцев = 384 месяца

Максимальное количество месяцев, за которое берется коэффициент 1 200

Поэтому коэффициент стажа = 384 ÷ 1 200 = 0,32

Зарплата для расчета пенсии — это не фактическая зарплата за один месяц, а специальная величина, которая учитывает среднюю зарплату по стране и соотношение вашей зарплаты к ней в течение всего трудового стажа.

Средняя заработная плата по Украине за три года, предшествующие году выхода на пенсию (для 2025 года это 15 057 грн), используется как базовая величина.

Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает, насколько ваша заработная плата превышает или уступает средней:

Кзарп = Зарплата ÷ Средняя зарплата

Например, если ваша зарплата в среднем равна 21 200 грн, а средняя по стране — 21 190 грн, то коэффициент будет примерно 1,0.

Пенсия определяется как произведение зарплаты для расчета и коэффициента стажа. То есть, если ваша зарплата для расчета — 22 000 грн, а коэффициент стажа 0,32:

22 000 × 0,32 ≈ 7 040 грн

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить 11 000 грн пенсии

Если целевая пенсия — 11 000 грн при стаже 32 года (Кс = 0,32), зарплата для расчета должна быть:

11 000 ÷ 0,32 ≈ 34 375 грн

На самом деле, самый точный способ узнать размер будущей пенсии — воспользоваться официальным пенсионным калькулятором. Он учитывает индивидуальные данные каждого человека, а именно историю уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд, реальный уровень заработной платы и продолжительность страхового стажа.

Расчеты по упрощенным формулам дают лишь ориентировочную картину, ведь в течение жизни заработная плата человека может меняться. В одни периоды она может быть достаточной, а в другие — существенно ниже. Поэтому результаты калькулятора, учитывающего все эти колебания, будут гораздо точнее.

Еще одним важным фактором является год выхода на пенсию. Как мы обсуждали с адвокатом, чем позже человек выходит на пенсию, тем больше будет ее размер, даже если стаж и индивидуальный коэффициент зарплаты у двух людей одинаковы.

Причина этого — ежегодный рост средней зарплаты по стране, которая используется для расчета пенсии за последние три года перед выходом на пенсию. Например, в 2025 году средняя зарплата составляет 15 057 грн, а в предыдущие годы она была ниже. То есть, если человек уйдет на пенсию позже, его пенсия автоматически будет выше благодаря большей средней заработной плате для расчета.

Это означает, что даже при одинаковом стаже и коэффициенте зарплаты пенсия того человека, который выходит на пенсию позже, будет больше.

