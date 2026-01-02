З 1 січня не передбачено значних доплат пенсіонерам. Проте українці можуть скористатися пропозицією щодо Зимової підтримки у розмірі 1 тис. грн.

Факти ICTV дізнавалися, що зміниться з 1 січня 2026 року для українців і чи варто очікувати підвищення пенсій.

Пенсії-2026: що зміниться з 1 січня і чи буде підвищення

Кабінет міністрів підтримав пропозицію, яка стосується продовження терміну щодо використання допомоги 1 тис. грн у межах програми Зимова підтримка, пише Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Отримувачі пенсій та соціальних виплат, які обслуговуються Укрпоштою, незалежно від того, чи була виплата сформована автоматично, чи оформлена за особистою заявкою, матимуть змогу використати ці кошти до кінця лютого 2026 року. Тепер цей термін є однаковим для обох груп.

Раніше для цих категорій громадян діяли обмежені терміни: кошти можна було використати лише протягом грудня 2025 року та січня 2026 року відповідно.

Нагадаємо, що подати заявку на допомогу можна було до 24 грудня 2025 року.

За інформацією Мінсоцполітики, станом на 22 грудня кількість поданих заявок сягнула 17,7 млн. Ще майже 2 млн отримали виплату автоматично як отримувачі пенсій і соцвиплат через Укрпошту.

Кошти можна витрачати на комунальні та поштові послуги, ліки, книги, продукти харчування українського виробництва, а також на благодійність.

Загальна сума витрат станом на 22 грудня через картку Національний кешбек уже перевищила 7 млрд грн. Найчастіші витрати – комунальні послуги, ліки та продукти.

Якими будуть пенсії з 1 січня 2026

У Міністерстві фінансів України пообіцяли, що будуть забезпечені всі заходи для своєчасної та повної виплати пенсій для 10,3 млн українських пенсіонерів.

Зокрема, у державному бюджеті на 2026 рік передбачено збільшення трансферту для Пенсійного фонду України до 251,3 млрд грн (додатково 14,4 млрд грн до 2025 року).

Як зазначають у Мінфіні, що цей крок дасть змогу виконати всі зобов’язання держбюджету щодо пенсійних виплат, включаючи доплати, надбавки та підвищення, фінансування яких передбачено законодавством.

Згідно з усталеною практикою, щорічна індексація пенсій відбудеться з 1 березня. Коефіцієнт цього зростання буде оголошено в лютому 2026 року, наголосили у Міністерстві фінансів України.