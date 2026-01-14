Государственная социальная помощь людям с инвалидностью устанавливается исходя из уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Получить государственную социальную помощь имеют право лица с инвалидностью с детства I, II, III группы и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Какой размер пенсии для людей с инвалидностью с детства 2026

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 грн.

Размер социальной помощи для людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью в этом году составляет:

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людям с инвалидностью с детства I группы – 2 595 грн (100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

людям с инвалидностью с детства II группы – 2 076 грн (80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

людям с инвалидностью с детства III группы – 1 557 грн (60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 1 816,5 грн (70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Надбавка к пенсии для людей с инвалидностью с детства 2026 – размер

Также к государственной социальной помощи назначается надбавка:

На уход за человеком с инвалидностью с детства I группы.

На уход за одиноким лицом с инвалидностью с детства II и III группы, которое по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе.

На уход за детьми с инвалидностью.

Размер надбавки за уход за человеком с инвалидностью с 1 января 2026 года составляет:

уход за лицом с инвалидностью I группы подгруппы А – 5 190 грн (200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

уход за лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б – 2 595 грн (100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

уход за одиноким лицом с инвалидностью II и III группы, которое, по заключению комиссии, нуждается в постоянном постороннем уходе – 1 946,25 грн (75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Надбавка на детей с инвалидностью:

уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 6 лет подгруппы А – 5 634 грн (в размере 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста);

уход за ребенком с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет подгруппы А – 7 024 грн (в размере 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).

Ежемесячная доплата может осуществляться в случае, если не хватает до размера государственной социальной помощи с надбавкой на уход, которая выплачивается на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет.

Кто может получить надбавку на уход

Надбавка на уход за человеком с инвалидностью с детства и на детей с инвалидностью в 2026 году может быть предоставлена:

людям с инвалидностью с детства I группы, родителям и одиноким матерям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Надбавка на уход назначается независимо от факта работы, учебы и службы.

одному из родителей, опекуну, попечителю, усыновителям, которые не проходят службу, не работают, не учатся (кроме заочной формы обучения), не занимают выборную должность и фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

одному из родителей, опекуну, попечителю, усыновителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, или находятся в отпуске в связи с беременностью и родами, в отпуске без сохранения заработной платы, в случае, если ребенок с инвалидностью нуждается в постоянном домашнем уходе (подтверждено справкой врачебно-консультативной комиссии), при условии фактического ухода за ним.

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