Правительство будет контролировать цены на лекарства в аптеках: отчеты будут еженедельными
- Правительство поручило Минздраву и Госпродпотребслужбе контролировать цены на лекарственные препараты в аптеках.
- Выявленные нарушения в наценках приведут к штрафам для аптек и производителей.
- Готовится перечень препаратов для постоянного мониторинга и еженедельной отчетности в Кабмин.
Министерство здравоохранения и Госпродпотребслужба получили задание следить за ценами на лекарственные препараты, чтобы предотвратить их повышение.
Правительство взяло под контроль мониторинг цен на лекарства
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.
– Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе следить за ценами на лекарственные средства. В случае выявления нарушений в наценках правительство будет реагировать и штрафовать таких субъектов хозяйствования, – отметила Свириденко.
Премьер-министр подчеркнула, что в условиях сильных морозов и обстрелов энергосистемы лекарства должны оставаться доступными для всех.
Сейчас готовится перечень медицинских препаратов, по которому Минздрав и Гослекслужба будут еженедельно отслеживать цены в аптеках и подавать отчеты в Кабинет министров.
Ранее украинские производители лекарств согласились снизить на 30% цены на 100 самых популярных препаратов с 1 марта 2025 года.
В перечень входят средства от кашля и простуды, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, противоязвенные средства, успокаивающие лекарства, глазные капли и назальные спреи.
Кабинет министров принял соответствующее постановление, а около десяти производителей подписали декларации о снижении цен.