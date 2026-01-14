Министерство здравоохранения и Госпродпотребслужба получили задание следить за ценами на лекарственные препараты, чтобы предотвратить их повышение.

Правительство взяло под контроль мониторинг цен на лекарства

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

– Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе следить за ценами на лекарственные средства. В случае выявления нарушений в наценках правительство будет реагировать и штрафовать таких субъектов хозяйствования, – отметила Свириденко.

Премьер-министр подчеркнула, что в условиях сильных морозов и обстрелов энергосистемы лекарства должны оставаться доступными для всех.

Сейчас готовится перечень медицинских препаратов, по которому Минздрав и Гослекслужба будут еженедельно отслеживать цены в аптеках и подавать отчеты в Кабинет министров.

Ранее украинские производители лекарств согласились снизить на 30% цены на 100 самых популярных препаратов с 1 марта 2025 года.

В перечень входят средства от кашля и простуды, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, противоязвенные средства, успокаивающие лекарства, глазные капли и назальные спреи.

Кабинет министров принял соответствующее постановление, а около десяти производителей подписали декларации о снижении цен.