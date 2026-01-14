Державна соціальна допомога людям з інвалідністю встановлюється за рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Отримати державну соціальну допомогу мають право особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Який розмір пенсії для людей з інвалідністю з дитинства 2026

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 грн.

Розмір соціальної допомоги для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю у цьому році становить:

людям з інвалідністю з дитинства І групи – 2 595 грн (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

(100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність); людям з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 2 076 грн (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

(80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність); людям з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 1 557 грн (60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

(60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність); дітям з інвалідністю віком до 18 років – 1 816,5 грн (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Надбавка до пенсії для людей з інвалідністю з дитинства 2026 – розмір

Також до державної соціальної допомоги призначається надбавка:

На догляд за людиною з інвалідністю з дитинства І групи. На догляд за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребує постійного стороннього догляду. На догляд за дітьми з інвалідністю.

Розмір надбавки на догляд за людиною з інвалідністю з 1 січня 2026 року становить:

догляд за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 5 190 грн (200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

(200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність); догляд за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б – 2 595 грн (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

(100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність); догляд за одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, яка за висновком комісії потребує постійного стороннього догляду – 1 946,25 грн (75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Надбавка на дітей з інвалідністю:

догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – 5 634 грн (у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку);

(у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку); догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – 7 024 грн (у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).

Щомісячна доплата може здійснюватися у разі, якщо не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, яка виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років.

Хто може отримати надбавку на догляд

Надбавка на догляд за людиною з інвалідністю з дитинства та на дітей з інвалідністю у 2026 році може бути надана:

людям з інвалідністю з дитинства І групи, батькам та одиноким матерям, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Надбавка на догляд призначається незалежно від факту роботи, навчання та служби.

одному з батьків, опікуну, піклувальнику, усиновителям, які не проходять службу, не працюють, не навчаються (окрім заочної форми навчання), не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років.

одному з батьків, опікуну, піклувальнику, усиновителям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує постійного домашнього догляду (підтверджено довідкою лікарсько-консультативної комісії), за умови фактичного догляду за нею.