Марина Терюханова, редакторка стрічки
Соціальна допомога для людей з інвалідністю з дитинства: який розмір пенсії у 2026 році
Державна соціальна допомога людям з інвалідністю встановлюється за рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Отримати державну соціальну допомогу мають право особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.
Який розмір пенсії для людей з інвалідністю з дитинства 2026
У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 грн.
Розмір соціальної допомоги для людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю у цьому році становить:
- людям з інвалідністю з дитинства І групи – 2 595 грн (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- людям з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 2 076 грн (80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- людям з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 1 557 грн (60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- дітям з інвалідністю віком до 18 років – 1 816,5 грн (70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
Надбавка до пенсії для людей з інвалідністю з дитинства 2026 – розмір
Також до державної соціальної допомоги призначається надбавка:
- На догляд за людиною з інвалідністю з дитинства І групи.
- На догляд за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребує постійного стороннього догляду.
- На догляд за дітьми з інвалідністю.
Розмір надбавки на догляд за людиною з інвалідністю з 1 січня 2026 року становить:
- догляд за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 5 190 грн (200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- догляд за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б – 2 595 грн (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- догляд за одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, яка за висновком комісії потребує постійного стороннього догляду – 1 946,25 грн (75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
Надбавка на дітей з інвалідністю:
- догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – 5 634 грн (у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку);
- догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – 7 024 грн (у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).
Щомісячна доплата може здійснюватися у разі, якщо не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, яка виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років.
Хто може отримати надбавку на догляд
Надбавка на догляд за людиною з інвалідністю з дитинства та на дітей з інвалідністю у 2026 році може бути надана:
- людям з інвалідністю з дитинства І групи, батькам та одиноким матерям, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Надбавка на догляд призначається незалежно від факту роботи, навчання та служби.
- одному з батьків, опікуну, піклувальнику, усиновителям, які не проходять службу, не працюють, не навчаються (окрім заочної форми навчання), не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років.
- одному з батьків, опікуну, піклувальнику, усиновителям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує постійного домашнього догляду (підтверджено довідкою лікарсько-консультативної комісії), за умови фактичного догляду за нею.