Украина получит от Европейского банка реконструкции и развития €250 млн для энергетического сектора — €90 млн в виде кредита для НЭК Укрэнерго и €160 млн, которые временно перераспределят на закупку природного газа.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с первым вице-президентом ЕБРР и развития Грегори Гайеттом.

Украина готовит новые проекты в энергетике с ЕБРР

— Вместе с ключевыми партнерами готовим к подписанию новые проекты в государственном секторе, в частности, кредит в размере €90 млн для Укрэнерго, а также решение о временном перераспределении €160 млн для закупки природного газа, — написал Шмыгаль в Telegram во вторник, 3 февраля.

Глава Минэнерго отметил, что сотрудничество Украины с ЕБРР в энергетическом секторе охватывает 13 проектов.

Они предусматривают поддержку газодобычи, восстановление электросетей и гидроэлектростанций, а также усиление ядерной безопасности.

По словам Шмыгаля, во время встречи стороны рассмотрели каждое из направлений сотрудничества. Также внимание уделили общей ситуации в энергосистеме Украины и последствиям сегодняшней российской атаки, из-за которой страна потеряла часть электрогенерации.

Министр подчеркнул, что отдельно обсуждали вопросы защиты энергетической инфраструктуры и наличие ресурсов для ее восстановления. Стороны также рассмотрели тему импорта газа для обеспечения потребностей текущей и следующей зимы.

Шмыгаль сообщил, что ранее предоставленные ЕБРР €500 млн НАК Нафтогаз Украины на закупку газа, а также дополнительные €85 млн от Норвегии позволили сформировать необходимые объемы ресурса.

