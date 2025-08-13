€500 млн на закупку газа: Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное соглашение

НАК Нафтогаз Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение на кредит в размере €500 млн на закупку газа.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Нафтогаз получит €500 млн от ЕБРР на закупку газа

По ее словам, это крупнейший проект банка в нашей стране, но самое важное то, что впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины.

— Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы, — пояснила Свириденко.

В Нафтогазе заявили, что будут закупать газ на конкурентных условиях у более чем 30 предварительно квалифицированных поставщиков на основе контрактов, заключенных в соответствии со стандартами Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET), которая объединяет более 120 европейских компаний.

— Спасибо ЕБРР и всем партнерам за доверие и поддержку. Благодарен правительству Украины за усилия, направленные на усиление возможностей Нафтогаза. Это четкий сигнал, что наши партнеры понимают масштаб угроз, которые создает Россия. Энергетическая безопасность сегодня и энергонезависимость в будущем — наш стратегический приоритет, — отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Как известно, Нафтогаз Украины, который обеспечивает голубым топливом 12,5 млн украинских домохозяйств, продолжит поставлять газ населению по неизменной цене 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года.

