Фонд восстановления получил 60 проектных предложений за месяц — Свириденко
- Американско-украинский фонд восстановления за первый месяц получил более 60 заявок, из них 37 от украинских компаний.
- Первый проект готовится к процедуре due diligence, еще 21 находится на стадии проработки.
Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления (URIF) за первый месяц приема заявок получил более 60 проектных предложений. Из них 37 поступили от украинских компаний.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Фонд восстановления получил за месяц 60 заявок
— Команда уже перешла к конкретной работе с предложениями. Первый проект готовится к прохождению процедуры due diligence. Еще 21 — на стадии проработки. Все проекты касаются ключевых сфер — энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий, — написала Свириденко в Telegram.
Она напомнила, что Фонд имеет стартовый капитал в $150 млн долларов. По $75 млн в него вложили Украина и США. Кроме того, финансирование дополнительно пополняется средствами от продажи лицензий.
— Мы намерены подписать первые три инвестиционных соглашения до конца 2026 года, — сообщила глава правительства.
По словам Свириденко, в фонде уже сформировали правление и профильные комитеты. Также выбрали инвестиционного советника.
Премьер отметила, что приоритет будет отдаваться проектам, которые способны привлекать дополнительный капитал и обеспечивать наибольший экономический эффект для Украины.
— Фонд является частью долгосрочного экономического партнерства с США, которое сочетает инвестиции, технологии и компонент безопасности, — добавила Свириденко.
Что известно о Фонде восстановления
Напомним, 29 января министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что URIF за три недели после запуска инвестиционного портала получил 59 заявок.
Из них 37 подали украинские компании, а 22 проекта рекомендовали для дальнейшей проработки.
В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа подписала с Украиной соглашение о создании Фонда восстановления.
В течение следующих девяти месяцев обе стороны внесли в его акционерный капитал по $75 млн. После этого фонд стал операционно активным и запустил онлайн-портал для подачи заявок.
Инвестиционный фонд восстановления рассматривает проекты в определенных секторах. К ним относятся критически важные минералы, добыча и транспортировка углеводородов, энергетика, в частности производство и передача электроэнергии, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии и современные технологические направления.
В первые годы работы URIF планирует сосредоточиться на инвестициях в собственный капитал и формах финансирования, приближенных к нему.
Украина взяла на себя обязательство перечислять в фонд 50% средств, полученных после вступления в силу соглашения. Речь идет о поступлениях от новых и так называемых “спящих” лицензий, а также рентных платежей за добычу полезных ископаемых.
Эту договоренность назвали “соглашением о недрах” или “соглашением о полезных ископаемых”.