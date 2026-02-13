Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления (URIF) за первый месяц приема заявок получил более 60 проектных предложений. Из них 37 поступили от украинских компаний.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Фонд восстановления получил за месяц 60 заявок

— Команда уже перешла к конкретной работе с предложениями. Первый проект готовится к прохождению процедуры due diligence. Еще 21 — на стадии проработки. Все проекты касаются ключевых сфер — энергетики, инфраструктуры, сферы критических минералов, а также инновационных технологий, — написала Свириденко в Telegram.

Она напомнила, что Фонд имеет стартовый капитал в $150 млн долларов. По $75 млн в него вложили Украина и США. Кроме того, финансирование дополнительно пополняется средствами от продажи лицензий.

Сейчас смотрят

— Мы намерены подписать первые три инвестиционных соглашения до конца 2026 года, — сообщила глава правительства.

По словам Свириденко, в фонде уже сформировали правление и профильные комитеты. Также выбрали инвестиционного советника.

Премьер отметила, что приоритет будет отдаваться проектам, которые способны привлекать дополнительный капитал и обеспечивать наибольший экономический эффект для Украины.

— Фонд является частью долгосрочного экономического партнерства с США, которое сочетает инвестиции, технологии и компонент безопасности, — добавила Свириденко.

Что известно о Фонде восстановления

Напомним, 29 января министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что URIF за три недели после запуска инвестиционного портала получил 59 заявок.

Из них 37 подали украинские компании, а 22 проекта рекомендовали для дальнейшей проработки.

В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа подписала с Украиной соглашение о создании Фонда восстановления.

В течение следующих девяти месяцев обе стороны внесли в его акционерный капитал по $75 млн. После этого фонд стал операционно активным и запустил онлайн-портал для подачи заявок.

Инвестиционный фонд восстановления рассматривает проекты в определенных секторах. К ним относятся критически важные минералы, добыча и транспортировка углеводородов, энергетика, в частности производство и передача электроэнергии, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии и современные технологические направления.

В первые годы работы URIF планирует сосредоточиться на инвестициях в собственный капитал и формах финансирования, приближенных к нему.

Украина взяла на себя обязательство перечислять в фонд 50% средств, полученных после вступления в силу соглашения. Речь идет о поступлениях от новых и так называемых “спящих” лицензий, а также рентных платежей за добычу полезных ископаемых.

Эту договоренность назвали “соглашением о недрах” или “соглашением о полезных ископаемых”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.