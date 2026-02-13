Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (URIF) за перший місяць прийому заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій. Із них 37 надійшли від українських компаній.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фонд відбудови отримав 60 пропозицій

– Команда вже перейшла до конкретної роботи з пропозиціями. Перший проєкт готується до проходження процедури due diligence. Ще 21 – на стадії опрацювання. Усі проєкти стосуються ключових сфер – енергетики, інфраструктури, сфери критичних мінералів, а також інноваційних технологій, – написала Свириденко у Telegram.

Вона нагадала, що Фонд має стартовий капітал у $150 млн доларів. По $75 млн у нього вклали Україна та США. Крім того, фінансування додатково поповнюється коштами від продажу ліцензій.

– Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року, – поінформувала очільниця уряду.

За словами Свириденко, у фонді вже сформували керівну раду та профільні комітети. Також обрали інвестиційного радника.

Прем’єрка зазначила, що пріоритет надаватимуть проєктам, які здатні залучати додатковий капітал і забезпечувати найбільший економічний ефект для України.

– Фонд є частиною довгострокового економічного партнерства зі США, яке поєднує інвестиції, технології та безпековий компонент, – додала Свириденко.

Що відомо про Фонд відбудови

Нагадаємо, 29 січня міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що URIF за три тижні після запуску інвестиційного порталу отримав 59 заявок.

З них 37 подали українські компанії, а 22 проєкти рекомендували для подальшого опрацювання.

У квітні 2025 року адміністрація президента США Дональд Трамп підписала з Україною угоду про створення Фонду відбудови.

Протягом наступних дев’яти місяців обидві сторони внесли до його акціонерного капіталу по $75 млн. Після цього фонд став операційно активним і запустив онлайн-портал для подання заявок.

Інвестиційний фонд відбудови розглядає проєкти у визначених секторах. До них належать критично важливі мінерали, видобуток і транспортування вуглеводнів, енергетика, зокрема виробництво та передача електроенергії, транспорт і логістика, інформаційно-комунікаційні технології та сучасні технологічні напрями.

У перші роки роботи URIF планує зосередитися на інвестиціях у власний капітал і формах фінансування, наближених до нього.

Україна взяла на себе зобов’язання перераховувати до фонду 50% коштів, отриманих після набуття чинності угодою. Йдеться про надходження від нових і так званих “сплячих” ліцензій, а також рентних платежів за видобуток корисних копалин.

Цю домовленість назвали “угодою про надра” або “угодою про корисні копалини”.

