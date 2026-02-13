Имеет ли банк право требовать финансовую отчетность и законно ли это: разъяснение

На практике украинские предприниматели и компании все чаще сталкиваются с ситуацией, когда банк требует предоставить финансовую отчетность, несмотря на то, что она уже подана и принята органами Государственной налоговой службы Украины. Это вызывает логичный вопрос: не является ли такое требование дублированием функций государства и имеет ли банк законные основания для таких действий.

Факты ICTV разобрали вместе с экспертами, почему банки требуют подавать финансовую отчетность даже после того, как налоговая приняла документ, а также насколько это законно.

Зачем нужна финансовая отчетность

– Финансовая отчетность – это система обобщенных показателей, отображающая финансовое состояние, результаты деятельности и движение денежных средств предпринимателя или компании за определенный отчетный период, составленная на основании данных бухгалтерского учета, – заявила управляющий партнер, адвокат юридической компании Таций и Партнеры Дарья Косинова.

По ее словам, финансовая отчетность является ключевым источником достоверной, структурированной и комплексной информации о финансовом состоянии предпринимателей и компаний, эффективности их хозяйственной деятельности и потенциале дальнейшего развития.

Сейчас смотрят

Она отображает реальный уровень активов и обязательств, финансовые результаты, движение денег, а также способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства в средней и долгосрочной перспективе.

Как отметила Дарья Косинова, банковские учреждения используют финансовую отчетность как базовый инструмент оценки кредитоспособности заемщика, уровня финансовых и операционных рисков, стабильности бизнес-модели и чувствительности предприятия к рыночным колебаниям.

На основе анализа финансовой отчетности банки принимают решение о возможности кредитования и формируют ключевые условия кредитного договора, в частности, определяют объем финансирования, срок пользования кредитом, процентную ставку, график погашения задолженности и требования к обеспечению.

Почему банки требуют подать финансовую отчетность

Банки требуют предоставлять им отчетность, а также другие подтверждающие документы, в частности, контракты с контрагентами, не с точки зрения полноты и своевременности уплаты налогов, поскольку этот вопрос не относится к их компетенции, а исключительно из-за ужесточения требований к финансовому мониторингу со стороны Национального банка Украины, заявил заместитель председателя АО Алиби Алексей Бебель.

Фактически речь идет о соблюдении положений закона Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (№361-IX).

– Учитывая, что уклонение от уплаты налогов уже несколько лет подряд является предикатным преступлением для такого уголовного правонарушения, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, банки интересуют источники происхождения средств, а также анализ доходности и ликвидности, – сказал адвокат.

Более того, банк обязан отказать в проведении соответствующей операции, если у него возникают сомнения даже при условии предоставления клиентом всех документов, утверждает Алексей Бебель.

По его словам, еще большие требования предъявляют банки в случае заключения внешнеэкономического договора, который предусматривает приобретение иностранной валюты и перечисление ее за границу. Иногда при абсолютно прозрачном контракте такое согласование может длиться неделями.

Но поступать иначе банки не имеют права, поскольку за несоблюдение правил финансового мониторинга их могут привлечь к ответственности в виде многомиллионного штрафа, пояснил адвокат.

– Если исходить из международных требований, то эта практика необходима с точки зрения оценки прозрачности отечественной банковской системы и возможности ее предотвращать соответствующие риски, – отметил он.

Как объяснил управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников, банки собирают финансовую информацию для идентификации клиентов в рамках осуществления финансового мониторинга.

Согласно статье 1 закона №361-IX, выделяется два уровня финансового мониторинга: государственный и первичный. В частности, первичный финансовый мониторинг осуществляется банками, страховщиками, ломбардами, другими финансовыми учреждениями и операторами платежных систем.

– Именно с первичным финансовым мониторингом может столкнуться любой гражданин при осуществлении финансовых операций в банковских учреждениях или при приобретении имущества. Это касается и украинского бизнеса, – сказал Андрей Шабельников.

Стоит отметить, что сейчас не существует автоматического обмена информацией между банками и Государственной налоговой службой Украины. Поэтому даже если вы надлежащим образом оформили и подали финансовую отчетность в налоговую службу, банк не может самостоятельно получить актуальные данные через электронный документооборот, подчеркнул он.

– Многие предприниматели удивляются: почему банк снова это просит, если я уже сдал отчет в налоговую? Ответ прост: налоговая проверяет дисциплину уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, а банк, согласно требованиям НБУ, оценивает риски. Если обороты по счету большие, а отчетность показывает убытки или отсутствие деятельности – для банка это признак высокого риска, что может привести к ограничению операций, – отметила управляющий партнер Адвокатского бюро Анны Даниэль, кандидат юридических наук, адвокат Анна Даниэль.

По ее словам, регулятор четко прописывает методику, по которой банки должны анализировать клиентов. Так, Постановление правления НБУ №65 от 19.05.2020 года, которым утверждено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, является “настольной книгой” для коммерческих банков по финмониторингу.

В частности, Приложение 15 к Положению прямо содержит перечень документов и сведений, которые банк может требовать для анализа соответствия финансовых операций клиента его финансовому состоянию. Финансовая отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах) является первым пунктом в таком анализе.

– Хотя отчетность одна и та же, банк часто просит ее в формате, удобном для их аналитических систем. Например, в формате XML или с квитанцией №2 (именно она является юридическим доказательством того, что отчетность, которую видит банк, идентична той, которую приняла налоговая. Это снимает подозрения в “подделке” цифр для банка), чтобы подтвердить подлинность данных, которые вы подали государству, – сказала Анна Даниэль.

Она отметила, что предоставление отчетности банку – это не прихоть финучреждения, а юридическая обязанность клиента, невыполнение которой может привести к блокировке счетов даже у самого законопослушного налогоплательщика.

Кроме того, следует отметить, что в соответствии со статьей 627 Гражданского кодекса Украины, стороны свободны в определении условий договора, рассказала адвокат Дарья Косинова. По ее словам, если в договоре банковского обслуживания предусмотрена обязанность клиента предоставлять финансовую отчетность по требованию банка, то она является самостоятельным договорным основанием, независимым от факта ее представления в налоговую службу.

Адвокат отметила, что требование банков предоставлять финансовую отчетность даже после ее принятия налоговыми органами не является дублированием функций государства и в целом соответствует действующему законодательству Украины.

– Представление финансовой отчетности в Государственную налоговую службу направлено на выполнение налоговой обязанности. Предоставление такой отчетности банку имеет другую правовую цель – оценку финансового состояния клиента, уровня рисков, соблюдения требований финансового мониторинга и выполнения банком своих регуляторных обязанностей перед Национальным банком Украины, – объяснила Дарья Косинова.

В то же время адвокат рассказала, что факт принятия финансовой отчетности налоговой не создает для банка автоматического доступа к этой информации и не освобождает клиента от обязанности предоставить ее банковскому учреждению в случаях, предусмотренных законом или условиями договора. Но банки обязаны действовать в пределах предоставленных полномочий и требовать финансовую отчетность только с четким правовым обоснованием.

Взаимодействие бизнеса, налоговых органов и банков основано на разных, но взаимосвязанных правовых режимах, а финансовая отчетность выступает универсальным инструментом, отметила Дарья Косинова. По ее словам, это обеспечивает прозрачность деятельности предпринимателей и компаний, финансовую стабильность банковской системы и баланс интересов всех участников экономических отношений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.