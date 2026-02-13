С января 2026 года полноценно заработала монетизация контента в Facebook. Теперь украинские пользователи соцсети с аудиторией от 5 до 10 тыс. подписчиков могут получать выплаты от компании Meta.

Факты ICTV узнавали, как налоговая будет проверять доходы, а также о чем стоит знать пользователям, которые планируют подключать монетизацию Facebook на территории Украины.

Монетизация Facebook в Украине

Украинские авторы получили доступ к пакету инструментов Content Monetization Program – единственной программе монетизации контента. Доступ к ней имеют только пользователи с профессиональными аккаунтами.

Новая система от Meta предусматривает монетизацию фотографий, текстовых постов, сториз, а также Performance Bonus – дополнительное вознаграждение за активность контента даже без прямой интеграции рекламы.

После активации Facebook Content Monetization все данные о доходах аккумулируются в разделе Insights в Professional Dashboard и Meta Business Suite. Это позволяет авторам анализировать, какой формат приносит доход и какие именно посты или видео генерируют выплаты.

Монетизация Facebook в Украине: как налоговая будет проверять доходы

В то же время возникает обоснованный вопрос о налогообложении дохода, полученного от платформы Facebook, заявил в комментарии Фактам ICTV управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, глава Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников.

Он отметил, что на рассмотрении в Верховной Раде Украины находится законопроект №14025 (так называемый закон об OLX) о налогообложении доходов, полученных на цифровых платформах. Документ предусматривает урегулирование порядка уплаты налогов пользователями онлайн-платформ.

В частности, предлагается возложить на платформы обязанность администрирования налогов и передачи информации в Государственную налоговую службу Украины о суммах доходов пользователей. На основании такой информации налоговый орган будет определять налоговые обязательства.

— На сегодняшний день законопроект №14025 вызывает активные дискуссии и требует доработки, поэтому его еще не приняли. Следовательно, специального механизма налогообложения доходов с цифровых платформ действующее законодательство Украины пока не содержит. Однако это не означает, что авторов в Facebook освободили от обязанности платить налоги с полученного дохода, – отметил Андрей Шабельников.

По его словам, доход, полученный гражданами от Meta, подлежит декларированию в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Он облагается налогом по ставке 18% налога на доходы физических лиц, а также 5% военного сбора.

Адвокат отметил, что альтернативой является регистрация в качестве физического лица-предпринимателя третьей группы. В таком случае автор может получать доход от Meta на счет ФЛП, уплачивая 5% единого налога и 1% военного сбора.

– Неуплата налогов может привести к применению штрафных санкций со стороны Государственной налоговой службы Украины, – предупредил Андрей Шабельников.

По мнению адвоката, стоит позаботиться о надлежащем декларировании дохода, чтобы легально работать на Facebook и получать монетизацию от опубликованного контента.

Кроме того, оформление деятельности как физического лица-предпринимателя позволяет приобрести статус субъекта хозяйствования и оптимизировать налоговую нагрузку, резюмировал Андрей Шабельников.

