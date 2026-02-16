Украинские мобильные операторы анонсировали повышение тарифов на мобильную связь. Они вынуждены пересматривать стоимость своих тарифов. Основные причины — блэкауты, подорожание электроэнергии и рост расходов на поддержание связи.

Во время массовых отключений компаниям приходится обеспечивать работу базовых станций с помощью генераторов, что существенно повышает себестоимость услуг. Поэтому удерживать старые цены становится все сложнее.

Первые изменения уже анонсировали сразу несколько игроков рынка. При этом повышение тарифов происходит по-разному, где-то оно касается только новых абонентов, а где-то пользователей архивных тарифных планов.

Какие мобильные операторы повышают тарифы, читайте в нашем материале.

Будет ли повышение тарифов Лайф

lifecell пока выбрал более осторожный подход. На сайте оператора появилось сообщение об изменении условий в части тарифных планов. В lifecell объясняют это ростом расходов на стабильную работу сети, автономное питание оборудования, его техническое обслуживание и развитие инфраструктуры в условиях полномасштабной войны.

Речь идет о тарифах Макси и Мега, и важный момент — подорожание коснется исключительно новых абонентов, которые будут подключаться с 18 февраля 2026 года.

Для тех, кто подключил эти тарифы ранее, стоимость пакета услуг останется без изменений.

Для новых подключений тарифа Макси цена будет зависеть от типа номера. Так, для перенесенных номеров она составит 270 грн за четыре недели, для персонифицированных — 350 грн, а стандартная стоимость будет 400 грн.

В тарифе Мега стандартная цена для новых абонентов вырастет до 550 грн за четыре недели, тогда как для идентифицированных, персонифицированных и перенесенных номеров она останется на уровне 450 и 350 грн соответственно.

Тарифная подписка в дальнейшем будет рассчитываться по цене тарифа для новых абонентов, независимо от предыдущей стоимости пакета.

Будут ли повышать цены Vodafone

Вместо этого Vodafone подходит к вопросу более жестко. О повышении тарифов Vodafone рассказали в независимом сообществе рынка телекоммуникаций Мобильная связь Украины. Итак, 17 февраля 2026 года оператор повышает стоимость пакетов услуг в ряде архивных тарифов. Это связано с подорожанием электроэнергии для бизнеса и ростом расходов на обеспечение стабильной связи.

Изменения коснутся сразу нескольких популярных линеек:

В тарифах Joice и Joice Start 2023 абонплата вырастет с 260 до 330 грн за четыре недели.

В Joice Start и Joice Start Special цена поднимется с 270 до 340 грн.

Тариф Joice PRO подорожает с 330 до 400 грн, а Joice PRO 2023 — с 320 сразу до 430 грн.

Самые дорогие пакеты также претерпят изменения, в частности Joice MAX 2023 вырастет с 390 до 500 грн, а Joice MAX — с 450 до 520 грн за четыре недели.

Повышение коснется и тарифов линейки SuperNet и Turbo, где новые цены будут колебаться в пределах 330-545 грн в месяц в зависимости от пакета. Приведенные суммы являются ориентировочными, а подробную информацию абоненты получат дополнительно.

Повышение тарифов Киевстар: что известно

По информации независимого сообщества рынка телекоммуникаций Мобильная связь Украины, Киевстар также готовит новую волну повышения. Она запланирована на 1 марта 2026 года и коснется архивных тарифных планов.

В частности, изменятся условия в тарифах Смачный, Киевстар Комфорт 2018, LOVE UA Базовый, LOVE UA Свобода и Свобода 2022, Безлимитный Соцсети, Без границ lite и ТВОЙ Любимый.

По предварительной информации, стоимость пакетов в этих тарифах вырастет на 50-90 гривен. В то же время будут и определенные компенсационные изменения, в частности, увеличение объема гигабайтов для использования в роуминге в рамках услуги Roam Like At Home. Подробные условия каждого тарифа абоненты получат в персональных SMS-сообщениях.

Итак, ожидается постепенное повышение тарифов мобильных операторов, но сценарии повышения различаются. lifecell пока перекладывает рост расходов только на новых клиентов, тогда как Vodafone и Киевстар пересматривают цены для абонентов архивных тарифов.

В ближайшие месяцы пользователям стоит внимательно следить за сообщениями от операторов и заранее оценивать, оставаться ли на действующем тарифе или искать альтернативу.

У какого мобильного оператора самые выгодные тарифы в 2026 году

Когда речь идет о самых выгодных тарифах мобильной связи в 2026 году, то универсального ответа не существует. Каждый из мобильных операторов работает со своей аудиторией и предлагает решения под разные сценарии использования — от постоянных телефонных разговоров до активного потребления мобильного интернета.

lifecell привлекает более низкой ценой. Именно у этого оператора можно найти одни из самых дешевых тарифов на рынке, однако стоит учитывать их наполнение.

Самый доступный пакет фактически ориентирован на мобильный интернет и почти не предусматривает минут для звонков. Такой формат подходит тем, кто пользуется мессенджерами, социальными сетями и онлайн-сервисами, а голосовую связь использует минимально.

Другой подход у Vodafone Украина. Тарифные планы этого оператора обычно рассчитаны на абонентов, которым важно регулярно звонить, как по личным, так и по рабочим вопросам. В линейке Vodafone есть предложения с большими или почти безлимитными пакетами минут в сочетании с интернетом, что делает такие тарифы удобными для активного общения.

Свою нишу сохраняет и Киевстар. Оператор делает ставку на универсальные тарифные планы, где сочетаются значительный объем минут, мобильный интернет и дополнительные сервисы. Такие предложения подходят тем, кому важно иметь один пакет “на все случаи”, и для звонков, и для онлайн-активности.

