Українські мобільні оператори анонсували підвищення тарифів на мобільний зв’язок. Вони змушені переглядати вартість своїх тарифів. Основні причини – блекаути, подорожчання електроенергії та зростання витрат на підтримку зв’язку.

Під час масових відключень компаніям доводиться забезпечувати роботу базових станцій за допомогою генераторів, що суттєво підвищує собівартість послуг. Тож утримувати старі ціни стає дедалі складніше.

Перші зміни вже анонсували одразу кілька гравців ринку. Водночас підвищення тарифів відбувається по-різному.

Подекуди воно стосується лише нових абонентів, а подекуди користувачів архівних тарифних планів.

Які мобільні оператори підвищують тарифи, читайте в нашому матеріалі.

Чи буде підвищення тарифів Лайф

lifecell наразі обрав обережніший підхід. На сайті оператора з’явилося повідомлення про зміну умов у частині тарифних планів. У lifecell пояснюють це зростанням витрат на стабільну роботу мережі, автономне живлення обладнання, його технічне обслуговування та розвиток інфраструктури в умовах повномасштабної війни.

Ідеться про тарифи Максі та Мега, і важливий момент – подорожчання зачепить виключно нових абонентів, які підключатимуться з 18 лютого 2026 року.

Для тих, хто підключив ці тарифи раніше, вартість пакета послуг залишиться без змін.

Для нових підключень тарифу Максі ціна залежатиме від типу номера. Отже, для перенесених номерів вона становитиме 270 грн за чотири тижні, для персоніфікованих – 350 грн, а стандартна вартість буде 400 грн.

У тарифі Мега стандартна ціна для нових абонентів зросте до 550 грн за чотири тижні, тоді як для ідентифікованих, персоніфікованих і перенесених номерів вона залишиться на рівні 450 та 350 грн відповідно.

Тарифна підписка надалі розраховуватиметься за ціною тарифу для нових абонентів, незалежно від попередньої вартості пакета.

Чи підвищуватиме ціни Vodafone

Натомість Vodafone підходить до питання жорсткіше. Про підвищення тарифів Водафон розповіли в незалежній спільноті ринку телекомунікацій Мобільний зв’язок України. Отже, 17 лютого 2026 року оператор підвищує вартість пакетів послуг у низці архівних тарифів. Це пов’язано з подорожчанням електроенергії для бізнесу та зростанням витрат на забезпечення стабільного зв’язку.

Зміни торкнуться одразу кількох популярних лінійок:

У тарифах Joice та Joice Start 2023 абонплата зросте з 260 до 330 грн за чотири тижні.

У Joice Start та Joice Start Special ціна підніметься з 270 до 340 грн.

Тариф Joice PRO подорожчає з 330 до 400 грн, а Joice PRO 2023 – з 320 одразу до 430 грн.

Найдорожчі пакети також зазнають змін, зокрема Joice MAX 2023 зросте з 390 до 500 грн, а Joice MAX – з 450 до 520 грн за чотири тижні.

Підвищення торкнеться й тарифів лінійки SuperNet та Turbo, де нові ціни коливатимуться в межах 330–545 грн на місяць залежно від пакета. Наведені суми є орієнтовними, а детальну інформацію абоненти отримають додатково.

Підвищення тарифів Київстар: що відомо

За інформацією незалежної спільноти ринку телекомунікацій Мобільний зв’язок України, Київстар також готує нову хвилю підвищення. Вона запланована на 1 березня 2026 року і стосуватиметься архівних тарифних планів.

Зокрема, зміняться умови у тарифах Смачний, Київстар Комфорт 2018, LOVE UA Базовий, LOVE UA Свобода та Свобода 2022, Безлім Соцмережі, Без меж lite та ТВІЙ Улюблений.

За попередньою інформацією, вартість пакетів у цих тарифах зросте на 50-90 гривень. Водночас будуть й певні компенсаційні зміни, зокрема, збільшення обсягу гігабайтів для користування в роумінгу в межах послуги Roam Like At Home. Детальні умови кожного тарифу абоненти отримають у персональних SMS-повідомленнях.

Отже, очікується поступове підвищення тарифів мобільних операторів, але сценарії підвищення різняться. lifecell поки що перекладає зростання витрат лише на нових клієнтів, тоді як Vodafone та Київстар переглядають ціни для абонентів архівних тарифів.

У найближчі місяці користувачам варто уважно стежити за повідомленнями від операторів і заздалегідь оцінювати, чи залишатися на чинному тарифі, чи шукати альтернативу.

У якого мобільного оператора найвигідніші тарифи у 2026 році

Коли йдеться про найвигідніші тарифи мобільного зв’язку у 2026 році, то універсальної відповіді не існує. Кожен із мобільних операторів працює зі своєю аудиторією та пропонує рішення під різні сценарії користування – від постійних телефонних розмов до активного споживання мобільного інтернету.

lifecell приваблює нижчою ціною. Саме в цього оператора можна знайти одні з найдешевших тарифів на ринку, однак варто зважати на їхнє наповнення.

Найдоступніший пакет фактично орієнтований на мобільний інтернет і майже не передбачає хвилин для дзвінків. Такий формат підходить тим, хто користується месенджерами, соціальними мережами та онлайн-сервісами, а голосовий зв’язок використовує мінімально.

Інший підхід у Vodafone Україна. Тарифні плани цього оператора зазвичай розраховані на абонентів, яким важливо регулярно телефонувати, як у особистих, так і в робочих питаннях. У лінійці Vodafone є пропозиції з великими або майже безлімітними пакетами хвилин у поєднанні з інтернетом, що робить такі тарифи зручними для активного спілкування.

Свою нішу зберігає і Київстар. Оператор робить ставку на універсальні тарифні плани, де поєднуються значний обсяг хвилин, мобільний інтернет та додаткові сервіси. Такі пропозиції підходять тим, кому важливо мати один пакет “на всі випадки”, і для дзвінків, і для онлайн-активності.

