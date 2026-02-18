Как украинский бизнес оптимизирует торговые площади без уменьшения ассортимента

В последние годы украинский бизнес внедряет стратегию оптимизации торговых площадей.

Одна из тенденций — поддержание широкого ассортимента без расширения магазина.

Для этого используют специальное торговое оборудование и продуманную планировку, что позволяет снижать расходы и сохранять разнообразие предложений.

Какие решения помогают трансформировать пространство без потери ассортимента

Потребители все чаще выбирают небольшие магазины с ассортиментом под локальный спрос. Как заставить каждый квадратный метр работать на продажу?

Среди основных решений — вертикальная выкладка товаров благодаря стеллажным системам. Если раньше большинство магазинов работали только в пределах “удобной высоты”, то сегодня каждый метр по вертикали рассматривается как коммерчески эффективный.

Это помогает использовать периметр и высоту помещения, размещая больше продукции (увеличение SKU) на той же площади.

Правильно спроектированное вертикальное зонирование дает до 20–30% дополнительного товарного наполнения без потери удобства для покупателя.

Такие стеллажные системы отличаются своей модульностью и гибкостью, что позволяет легко добавлять или убирать секции, изменять высоту и глубину полок, быстро адаптировать оборудование под сезонные товары.

Стационарные, жесткие конструкции уступили модульным решениям, позволяющим магазинам меняться без остановки работы.

Цифровые методы для оптимизации площади

Цифровые методы стали качественным рабочим инструментом для сбора данных, их анализа и внедрения товарных изменений.

Они позволяют сократить “мертвые зоны”, увеличить ассортимент магазина, принимать решения не интуитивно, а конструктивно. Среди таких методов выделяют:

3D-проектирование: позволяет увидеть, как работает вертикальное зонирование, как выглядит покупательский маршрут и не перегружено ли пространство;

цифровые планограммы: интерактивная модель выкладки, сочетающая SKU и габариты товара, размеры модульных стеллажных систем, уровни полок, ограничения по нагрузкам, планограммные сценарии; это отличный контроль ассортимента и быстрая реакция на спрос, что увеличивает продажи с той же площади;

анализ покупательских потоков (тепловые карты): определяют холодные и перегруженные зоны, благодаря чему корректируется размещение товаров и трафик; как результат – меньше потерянной площади – больше продаж с тех же метров;

доход с квадратного метра: позволяет выявить зоны низкой эффективности, уменьшить площадь нерелевантных категорий товаров, распределить площадь между товарами с высокой маржинальностью.

Есть много способов оптимизировать торговую площадь без уменьшения ассортимента, однако большинство из них требует модернизации оборудования.

В реализации таких решений поможет компания Hold, которая много лет работает с магазинами разных форматов и сочетает проектирование, цифровые методы и высококачественное оборудование, что позволит не просто “уплотнить” магазин, а управляемо увеличить эффективность каждого квадратного метра.

Какие решения наиболее эффективны для небольших магазинов? Лучшими являются модульные системы, которые можно переставлять, и вертикальное зонирование под нужды конкретной локации.

Как сезонность влияет на организацию пространства? Сезонный спрос требует гибкой выкладки, чтобы быстро менять наполнение полок и не уменьшать их количество.

Как онлайн-заказы помогают оптимизировать площадь? Часть ассортимента можно продавать онлайн, не занимая место в торговом зале.

