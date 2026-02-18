Як український бізнес оптимізує торгові площі без зменшення асортименту

В останні роки український бізнес впроваджує стратегію оптимізації торгових площ.

Одна з тенденцій — підтримка широкого асортименту без розширення магазину.

Для цього використовують спеціальне торгове обладнання та продумане планування, що дає змогу знижувати витрати й зберігати різноманіття пропозицій.

Які рішення допомагають трансформувати простір без втрати асортименту

Споживачі все частіше обирають невеликі магазини з асортиментом під локальний попит. Як змусити кожен квадратний метр працювати на продаж?

Серед основних рішень — вертикальна викладка товарів завдяки стелажним системам. Якщо раніше більшість магазинів працювали лише в межах “зручної висоти”, то сьогодні кожен метр по вертикалі розглядається як комерційно ефективний.

Це допомагає застосовувати периметр і висоту приміщення, розміщуючи більше продукції (збільшення SKU) на тій самій площі.

Правильно спроєктоване вертикальне зонування дає до 20–30% додаткового товарного наповнення без втрати зручності для покупця.

Такі стелажні системи відрізняються своєю модульністю та гнучкістю, що дозволяє легко додавати або прибирати секції, змінювати висоту та глибину полиць, швидко адаптувати обладнання під сезонні товари.

Стаціонарні, жорсткі конструкції поступились модульним рішенням, що дозволяють магазинам змінюватись без зупинки роботи.

Цифрові методи для оптимізації площі

Цифрові методи стали якісним робочим інструментом для збору даних, їхнього аналізу та впровадження товарних змін.

Вони дозволяють скоротити “мертві зони”, збільшити асортимент магазину, ухвалювати рішення не інтуїтивно, а конструктивно. Серед таких методів вирізняють:

3D-проєктування: дозволяє побачити, як працює вертикальне зонування, який вигляд має купівельний маршрут та чи не перевантажений простір;

цифрові планограми: інтерактивна модель викладки, що поєднує SKU та габарити товару, розміри модульних стелажних систем, рівні полиць, обмеження по навантаженням, планограмні сценарії; це чудовий контроль асортименту та швидка реакція на попит, що збільшують продажі з тієї ж площі;

аналіз купівельних потоків (теплові карти): визначають холодні та перевантажені зони, завдяки чому коригується розміщення товарів та трафік; як результат – менше втраченої площі – більші продажі з тих самих метрів;

дохід із квадратного метру: дозволяє виявити зони низької ефективності, зменшити площу не релевантних категорій товарів, розподілити площу між товарами з високою маржинальністю.

Є чимало способів оптимізувати торгову площу без зменшення асортименту, однак більшість потребує модернізації обладнання.

У реалізації таких рішень допоможе компанія Hold, яка багато років працює з магазинами різних форматів та поєднує проектування, цифрові методи та високоякісне обладнання, що дозволить не просто “ущільнити” магазин, а керовано збільшити ефективність кожного квадратного метра.

Які рішення найефективніші для невеликих магазинів? Найкращими є модульні системи, які можна переставляти, й вертикальне зонування під потреби конкретної локації.

Як сезонність впливає на організацію простору? Сезонний попит вимагає гнучкої викладки, щоб швидко змінювати наповнення полиць і не зменшувати їхню кількість.

Як онлайн-замовлення допомагають оптимізувати площу? Частину асортименту можна продавати онлайн, не займаючи місце в торговій залі.

