Причины наложения штрафа могут быть разными. Иногда они выписываются при наличии определенного нарушения, а иногда ситуация спорная.

Можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД и как это правильно сделать в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли обжаловать штраф за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) определены Кодексом об административных правонарушениях. Они накладываются, чтобы обеспечить ответственность водителей за порядок на дорогах.

Выписать штраф могут по разным причинам, например:

Водителя может остановить патрульная полиция за превышение скорости, нарушение правил переезда перекрестков, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Могут наложить штраф в случае управления автомобилем лицом без водительского удостоверения или за управление авто в нетрезвом состоянии.

Штраф могут выписать за непристегнутые ремни безопасности, остановку в неустановленном месте, стоянку на местах для лиц с инвалидностью, за нарушение правил перевозки детей и тому подобное.

Уведомление о нарушении правил парковки также можно найти на лобовом стекле автомобиля или получить постановление об административном правонарушении с камер видеофиксации. В любом случае придется оплатить штраф.

Если человек не согласен и считает наложение штрафа неправомерным, он имеет право его обжаловать. Для этого у него есть 10 дней после его наложения.

Как обжаловать штраф за нарушение ПДД

Штраф должен быть оплачен в течение 15 дней со дня наложения. Если не оплатить в этот срок, то постановление передадут в отдел исполнительной службы для принудительного взыскания. Это нежелательно, поскольку придется оплатить штраф в двойном размере. Также к этой сумме добавятся расходы на исполнительное производство.

Однако если лицо не согласно и хочет обжаловать наложение штрафа, то платить его не нужно до тех пор, пока не будет постановления суда или решения органа Национальной полиции. На время рассмотрения жалобы штраф замораживается.

Какие особенности обжалования штрафов за нарушение ПДД в 2026 году

Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что обжаловать штраф можно как в административном, так и в судебном порядке.

В случае административного обжалования жалоба подается в управление патрульной полиции, в котором выписали штраф.

На обжалование штрафа через суд есть всего 10 дней с момента вынесения постановления. Для обжалования постановления в судебном порядке необходимо подготовить исковое заявление в суд.

Для обжалования штрафа через суд необходимо:

Подать исковое заявление в суд по месту жительства либо по месту нахождения ответчика.

В иске указать, на основании какой статьи КУоАП было вынесено постановление, а также обосновать, почему именно вы считаете наложение штрафа незаконным.

Желательно подтвердить этот факт соответствующими аргументами и, при наличии, предоставить доказательства (видео-, аудиозаписи или показания свидетелей).

В исковом заявлении необходимо выразить просьбу признать действия работника полиции противоправными. Попросить отменить постановление об административном правонарушении и закрыть административное производство.

Обратите внимание! Неправильно оформленное исковое заявление не будет рассматриваться судом и будет возвращено истцу.

Личное присутствие истца в суде при рассмотрении дела не обязательно.

Юристы БПП подчеркнули, что за обжалование штрафа за нарушение ПДД через суд придется уплатить судебный сбор в размере 0,2% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году эта сумма составляет 665,60 грн.

