У великих містах України дедалі частіше можна побачити спеціальні смуги, призначені лише для громадського транспорту. Завдяки таким смугам громадський транспорт дотримується графіків, а пасажири можуть швидше дістатися до місця призначення.

Чи є штраф за автобусну смугу та скільки доведеться заплатити водію, читайте в нашому матеріалі.

Чи є штраф за рух по смузі громадського транспорту

Інколи водії легкових авто намагаються скористатися цією смугою, щоб об’їхати затори. Такі дії вважаються порушенням правил дорожнього руху і можуть обернутися штрафом.

Відповідно до пункту 17.1 Правил дорожнього руху України, якщо на дорозі є спеціально виділена смуга для маршрутних транспортних засобів, іншим транспортним засобам заборонено рухатися нею або зупинятися на ній.

Такі смуги позначаються відповідними дорожніми знаками та розміткою. Найчастіше водії можуть побачити знак 5.11 та 5.8 “Смуга для руху маршрутних транспортних засобів”. Він означає, що ця частина дороги призначена лише для транспорту, який працює за визначеним маршрутом, зокрема автобусів, тролейбусів чи маршрутних таксі.

У поліції наголошують, що заборона стосується не тільки руху по такій смузі. Паркування або навіть коротка зупинка автомобіля на ній також вважається порушенням. Тож можна отримати штраф за автобусну лінію, якщо паркуватися на ній.

Штраф за рух по смузі громадського транспорту: розмір

За рух по смузі громадського транспорту передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно із законодавством, за таке порушення водієві загрожує штраф за їзду по автобусній смузі у розмірі 680 грн.

Чи можуть забрати автомобіль

Якщо водій просто рухався смугою громадського транспорту, автомобіль не вилучають — у цьому випадку передбачено лише штраф.

Однак інша ситуація виникає, якщо машина стоїть на такій смузі або перешкоджає руху автобусів і тролейбусів. Тоді транспортний засіб можуть тимчасово евакуювати. У такому разі водію доведеться заплатити не лише штраф, а й оплатити послуги евакуатора та зберігання автомобіля на штрафмайданчику.

Хто може не платити штраф за рух по смузі громадського транспорту у 2026 році: винятки

Правила дорожнього руху передбачають кілька винятків. Цією смугою можуть користуватися таксі та велосипедисти, а з квітня 2025 року право рухатися нею отримали також мопеди та мотоцикли без причепа або бокового причепа (коляски).

В Управлінні безпеки та вуличної інфраструктури нагадали водіям, що паркування на смугах для громадського транспорту створює серйозні проблеми для руху міста та може бути небезпечним для пасажирів.

Якщо автомобіль залишають на такій смузі, вона фактично перестає працювати за призначенням. У результаті автобуси змушені об’їжджати перешкоду, виїжджаючи на інші смуги. Це уповільнює рух транспорту на дорозі та може спричиняти небезпечні маневри.

Коли смуга зайнята припаркованими авто, громадський транспорт не може нормально під’їхати до зупинки. Через це пасажирам іноді доводиться виходити або заходити в автобус просто на проїжджій частині, що підвищує ризик травмування.

Спеціальні смуги створюють для того, щоб автобуси та тролейбуси могли рухатися швидше та без заторів. Коли на них стоять автомобілі, транспорт змушений затримуватися, а графік руху порушується. У підсумку це створює незручності для тисяч пасажирів, які щодня користуються громадським транспортом.

