Тарифы на свет: изменятся ли платежки украинцев с 1 апреля 2026 года
- В апреле тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине остаются без изменений и составляют 4,32 грн за кВт·час.
- До 30 апреля 2026 года для домохозяйств с электроотоплением действует льготный тариф 2,64 грн за кВтч в пределах до 2000 кВтч в месяц.
- Отдельные категории граждан имеют право на скидки, а снизить расходы можно также благодаря двухзонным счетчикам с ночным тарифом 2,16 грн за кВтч.
В апреле украинцы продолжат платить за свет по привычным тарифам, изменения не предусмотрены.
Тариф на свет в апреле 2026 года
В апреле платежки за электроэнергию для украинцев не изменятся. Во время отопительного сезона для бытовых потребителей действует единый тариф — 4,32 грн за кВтч, а окончательная сумма зависит от объемов фактического потребления.
До 30 апреля 2026 года для домохозяйств с электроотоплением сохраняются льготные условия: в пределах потребления до 2000 кВтч в месяц тариф составляет 2,64 грн за кВтч, тогда как превышение этого лимита оплачивается по стандартной цене — 4,32 грн за кВтч.
Отдельные категории населения могут пользоваться скидками – от 25% до полного освобождения от оплаты. Речь идет о лицах с инвалидностью, участниках боевых действий, пенсионерах в сельской местности и других социально уязвимых группах.
Уменьшить расходы можно также благодаря двухзонному счетчику: в ночной период с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт·ч.
Двухзонный тариф: как перейти
Для перехода на двухзонный тариф необходимо обратиться к оператору системы распределения по месту жительства и подать заявление с пакетом документов.
Счетчик можно приобрести самостоятельно или через оператора, главное – чтобы он был сертифицирован и отвечал техническим требованиям.
Напомним, правительство не планирует повышение тарифов на электроэнергию, учитывая текущие условия и ситуацию в энергосистеме.