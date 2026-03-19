В апреле украинцы продолжат платить за свет по привычным тарифам, изменения не предусмотрены.

Тариф на свет в апреле 2026 года

В апреле платежки за электроэнергию для украинцев не изменятся. Во время отопительного сезона для бытовых потребителей действует единый тариф — 4,32 грн за кВтч, а окончательная сумма зависит от объемов фактического потребления.

До 30 апреля 2026 года для домохозяйств с электроотоплением сохраняются льготные условия: в пределах потребления до 2000 кВтч в месяц тариф составляет 2,64 грн за кВтч, тогда как превышение этого лимита оплачивается по стандартной цене — 4,32 грн за кВтч.

Отдельные категории населения могут пользоваться скидками – от 25% до полного освобождения от оплаты. Речь идет о лицах с инвалидностью, участниках боевых действий, пенсионерах в сельской местности и других социально уязвимых группах.

Уменьшить расходы можно также благодаря двухзонному счетчику: в ночной период с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт·ч.

Двухзонный тариф: как перейти

Для перехода на двухзонный тариф необходимо обратиться к оператору системы распределения по месту жительства и подать заявление с пакетом документов.

Счетчик можно приобрести самостоятельно или через оператора, главное – чтобы он был сертифицирован и отвечал техническим требованиям.

Напомним, правительство не планирует повышение тарифов на электроэнергию, учитывая текущие условия и ситуацию в энергосистеме.

