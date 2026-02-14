Кабинет министров Украины сейчас не рассматривает возможность повышения тарифа на электроэнергию для населения.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с журналистами в Киеве.

Свириденко опровергла повышение тарифа на свет

– Странное решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Когда люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачным решением, – считает Свириденко.

До конца июля 2026 года Кабинет министров должен разработать дорожную карту либерализации тарифов, объяснила премьер-министр.

По ее словам, это одно из условий Международного валютного фонда для получения новой программы финансирования.

Ожидается, что новые правила ценообразования на коммунальные услуги начнут действовать уже после отмены военного положения.

Стоит отметить, что действующая стоимость электроэнергии для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 4,32 грн/кВт·ч до 30 апреля 2026 года.

Для тех, кто пользуется многозонными счетчиками (ночной тариф) или имеет зарегистрированное электроотопление, действует льготная цена, которая в два раза ниже базового тарифа.

