Марина Терюханова, редактор ленты
Штраф за сорванный бытовой счетчик 2026: сумма и когда налагается
В Украине нельзя пользоваться электросчетчиком без пломбы. За нарушение правил пользования предусмотрен штраф.
Что будет, если сорвать пломбу на электросчетчике и какой будет штраф в 2026 году, — читайте в материале Фактов ICTV.
Когда налагается штраф за поврежденный бытовой счетчик
Согласно законодательству, владелец помещения несет ответственность за целостность и сохранность пломб и деталей пломбирования, установленных на средствах учета, которые находятся в квартире или частном доме.
За поврежденный бытовой счетчик (умышленно или случайно), а также в случае несвоевременного информирования оператора о сорванной пломбе, на абонента может налагаться административная ответственность, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП) §103-1.
Однако штраф за бытовой счетчик может не налагаться, если прибор установлен на лестничной клетке. В таком случае ответственность за сохранность пломб несет владелец дома или обслуживающая организация.
Однако в любом случае, если вы заметили, что пломба на электросчетчике повреждена или вы случайно ее сорвали, тогда обязательно сообщите об этом энергоснабжающей компании. В таком случае штраф не будет налагаться. Вам необходимо будет только оплатить повторное пломбирование прибора.
То есть, если вы своевременно сообщите поставщику услуг о повреждении пломбы, тогда можно избежать штрафа.
В случае, если сорванную пломбу обнаружит инспектор во время проверки, составляется акт о нарушении. После этого комиссия проводит осмотр, и по его результатам может быть выставлен счет на оплату электроэнергии, которую, по мнению поставщика, вы могли потреблять без надлежащего учета. Это делается, начиная с даты последней официальной поверки счетчика.
Какой штраф за сорванную пломбу на электросчетчике
Согласно действующему законодательству, за сорванную пломбу на электросчетнике может применяться штраф в размере:
- от 1 700 до 3 400 грн — для физических лиц;
- от 8 500 до 17 000 грн — для юридических лиц.
Штраф за сорванный бытовой счетчик зависит от конкретной ситуации. То есть было ли повреждение преднамеренным или случайным. А также от того, когда именно поступило сообщение о срыве пломбы.
Кроме наложения штрафа, потребителю могут начислить компенсацию за причиненный ущерб. Это объясняется тем, что в это время потребление электроэнергии считается неправильно учтенным или вовсе не зафиксированным.
Если будет установлено, что пломба была снята с целью незаконного пользования светом, такое действие классифицируется как кража. В таком случае объем потребленной электроэнергии определяется по нормативам в соответствии с типом потребителя и на этой основе рассчитывается сумма компенсации.