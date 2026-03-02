В Украине нельзя пользоваться электросчетчиком без пломбы. За нарушение правил пользования предусмотрен штраф.

Что будет, если сорвать пломбу на электросчетчике и какой будет штраф в 2026 году, — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда налагается штраф за поврежденный бытовой счетчик

Согласно законодательству, владелец помещения несет ответственность за целостность и сохранность пломб и деталей пломбирования, установленных на средствах учета, которые находятся в квартире или частном доме.

За поврежденный бытовой счетчик (умышленно или случайно), а также в случае несвоевременного информирования оператора о сорванной пломбе, на абонента может налагаться административная ответственность, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП) §103-1.

Однако штраф за бытовой счетчик может не налагаться, если прибор установлен на лестничной клетке. В таком случае ответственность за сохранность пломб несет владелец дома или обслуживающая организация.

Однако в любом случае, если вы заметили, что пломба на электросчетчике повреждена или вы случайно ее сорвали, тогда обязательно сообщите об этом энергоснабжающей компании. В таком случае штраф не будет налагаться. Вам необходимо будет только оплатить повторное пломбирование прибора.

То есть, если вы своевременно сообщите поставщику услуг о повреждении пломбы, тогда можно избежать штрафа.

В случае, если сорванную пломбу обнаружит инспектор во время проверки, составляется акт о нарушении. После этого комиссия проводит осмотр, и по его результатам может быть выставлен счет на оплату электроэнергии, которую, по мнению поставщика, вы могли потреблять без надлежащего учета. Это делается, начиная с даты последней официальной поверки счетчика.

Какой штраф за сорванную пломбу на электросчетчике

Согласно действующему законодательству, за сорванную пломбу на электросчетнике может применяться штраф в размере:

от 1 700 до 3 400 грн — для физических лиц;

от 8 500 до 17 000 грн — для юридических лиц.

Штраф за сорванный бытовой счетчик зависит от конкретной ситуации. То есть было ли повреждение преднамеренным или случайным. А также от того, когда именно поступило сообщение о срыве пломбы.

Кроме наложения штрафа, потребителю могут начислить компенсацию за причиненный ущерб. Это объясняется тем, что в это время потребление электроэнергии считается неправильно учтенным или вовсе не зафиксированным.

Если будет установлено, что пломба была снята с целью незаконного пользования светом, такое действие классифицируется как кража. В таком случае объем потребленной электроэнергии определяется по нормативам в соответствии с типом потребителя и на этой основе рассчитывается сумма компенсации.

