В Украине налог на землю обязательно уплачивается собственниками земельных участков, земельных долей, а также постоянными землепользователями. Однако некоторые категории граждан имеют право на льготы или полное освобождение от уплаты налога.

Нужно ли пенсионерам платить налог на землю в Украине в 2026 году и какие есть особенности получения льготы.

Есть ли налог на землю для пенсионеров в Украине в 2026 году

Согласно Налоговому кодексу Украины, освобождаются от уплаты земельного налога пенсионеры, которые являются:

лицами с инвалидностью I или II группы;

пенсионерами по возрасту (однако пенсионеры, которым была назначена пенсия по возрасту на льготных условиях, не имеют права на льготу по уплате земельного налога, если они не достигли пенсионного возраста, а именно 60 лет);

ветеранами войны;

лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также освобождаются от уплаты налогов на землю лица, на которых распространяется действие закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Когда не уплачивается налог на землю для пенсионеров

Освобождение от налога распространяется на земельные участки, которые используются для личных нужд, таких как сельское хозяйство, строительство и обслуживание жилых домов, дач, гаражей и садоводства, при условии соблюдения установленных предельных норм.

Пенсионеру не нужно платить за земельный участок, если он:

в размере чуть более 2 га — для ведения личного сельского хозяйства;

в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га — нормы применяются для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок);

не более 0,10 га — нормы применяются для индивидуального дачного строительства;

не более 0,01 га — нормы применяются для строительства гаражей;

не более 0,12 га — для ведения садоводства.

Таким образом, пенсионеры, которые имеют небольшой земельный участок для ведения хозяйства, садоводства или дачного строительства, не должны платить налог.

Обратите внимание! В список земельных участков, на которые физические лица могут получить льготы по уплате земельного налога, не входят участки, образовавшиеся путем передачи земельных долей (паев) по решению соответствующего совета.

Как пенсионеру оформить льготу на землю

Для того чтобы получить льготу на налог на землю для пенсионеров в Украине 2026 в году, необходимо подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка следующие документы:

заявление о предоставлении льготы в произвольной форме; документы, удостоверяющие право на льготу (пенсионное удостоверение).

Лицам, имеющим несколько земельных участков одного вида использования, необходимо при подаче заявления в контролирующий орган выбрать объект, к которому будет применяться льгота.

Связанные темы:

