В Україні податок на землю обов’язково сплачується власниками земельних ділянок, земельних часток, а також постійними землекористувачами. Однак деякі категорії громадян мають право на пільги або повне звільнення від сплати податку.

Чи потрібно пенсіонерам платити податок на землю в Україні у 2026 році та які є особливості отримання пільги — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи є податок на землю для пенсіонерів в Україні у 2026 році

Згідно з Податковим кодексом України, звільняються від сплати земельного податку пенсіонери, які є:

особами з інвалідністю I чи II групи;

пенсіонерами за віком (однак пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають права на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, а саме 60 років);

ветеранами війни;

особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також звільняються від сплати податків на землю особи, на яких поширюється дія закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Коли не сплачується податок на землю для пенсіонерів

Звільнення від податку поширюється на земельні ділянки, які використовуються для особистих потреб, таких як сільське господарство, будівництво та обслуговування житлових будинків, дач, гаражів та садівництва, за умови дотримання встановлених граничних норм.

Пенсіонеру не потрібно сплачувати за земельну ділянку, якщо вона:

у розмірі трохи більше ніж 2 га — для ведення особистого селянського господарства;

у селах — не більше 0,25 га, у селищах — не більше 0,15 га, у містах — не більше 0,10 га — норми застосовуються для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

не більше ніж 0,10 га — норми застосовуються для індивідуального дачного будівництва;

не більше ніж 0,01 га — норми застосовуються для будівництва гаражів;

не більше 0,12 га — для ведення садівництва.

Тож пенсіонери, які мають невелику земельну ділянку для ведення господарства, садівництва чи дачного будівництва, не повинні сплачувати податок.

Зверніть увагу! До списку земельних ділянок, на які фізичні особи можуть отримати пільги щодо сплати земельного податку, не входять ділянки, що утворилися шляхом передання земельних часток (паїв) за рішенням відповідної ради.

Як пенсіонеру оформити пільгу на землю

Для того щоб отримати пільгу на податок на землю для пенсіонерів в Україні у 2026 році, необхідно подати до органу, що здійснює контроль за місцем розташування земельної ділянки, такі документи:

заяву про надання пільги у довільній формі; документи, що посвідчують право на пільгу (пенсійне посвідчення).

Особам, які мають кілька земельних ділянок одного виду використання, необхідно під час подання заяви обрати об’єкт, щодо якого буде застосована пільга.

