Кабинет министров одобрил пакет законопроектов, которые касаются налогообложения доходов с цифровых платформ, международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продления уплаты военного сбора после отмены военного положения.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов: что известно

— Это часть системной работы правительства по детенизации экономики, обеспечению равных и справедливых условий конкуренции, а также необходимость финансирования ключевых потребностей государства в послевоенный период, — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, законопроекты готовились с учетом консультаций с бизнесом, экспертами и профильными ассоциациями.

Они вводят единый и предсказуемый налоговый порядок в соответствии с евроинтеграционным курсом Украины.

Налогообложение цифровых платформ

Один из законопроектов предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, которые граждане получают через цифровые платформы.

Речь идет о нормах, соответствующих стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и директиве ЕС DAC7.

Среди ключевых положений документа:

ставка налога на доходы физических лиц снижается до 5% вместо 18%;

налоговым агентом будет сама цифровая платформа;

разовые продажи личных вещей на сумму до €2 тыс. в год не будут облагаться налогом;

действие закона будет распространяться как на украинские, так и на международные платформы, в частности Bolt, Uklon, Airbnb, Uber, Globo и другие;

изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

В Министерстве финансов отметили, что новые правила должны стимулировать добровольное декларирование доходов, способствовать детенизации экономики и упростить администрирование налогов для физических лиц.

Налогообложение международных посылок

Другой законопроект предусматривает, что с 2027 года НДС будет применяться ко всем товарам, которые будут поступать в Украину почтовыми и экспресс-отправлениями, независимо от их стоимости.

Основные положения:

некоммерческие посылки стоимостью до €45 останутся освобожденными от НДС. Это касается личных вещей и подарков;

НДС будет начисляться автоматически на этапе покупки через электронную платформу;

операторы платформ будут отвечать за уплату налогов в бюджет, поэтому покупатель не будет контактировать с таможней;

изменения должны обеспечить равные условия для украинских и иностранных продавцов, а также уменьшить объемы “серого” импорта.

Продление военного сбора после военного положения

Также правительство предусмотрело продление действия военного сбора в течение трех лет после отмены военного положения. Средства направят на финансирование обороны и восстановления страны.

Законопроект предусматривает такие ставки:

для физических лиц – 5%;

для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога – 10% от минимальной заработной платы;

для плательщиков 3-й группы – 1% от дохода.

В Минфине подчеркнули, что цель этого законопроекта заключается в обеспечении достаточного финансирования обороны и послевоенного восстановления, детенизации экономики и гармонизации законодательства с нормами Европейского Союза.

Налоговые обязательства перед МВФ

20 марта Министерство финансов обнародовало законопроект, который объединяет в одном документе налоговые обязательства Украины перед МВФ.

Документ предусматривает обязательную регистрацию плательщиками НДС для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения с годовым доходом от 4 млн грн.

Также он содержит нормы по налогообложению доходов, полученных через цифровые платформы, и внедрению международного автоматического обмена информацией о таких доходах, в частности на сервисах Uklon и OLX.

По итогам переговоров, которые продолжались с 17 по 21 ноября, Украина и МВФ согласовали технические параметры новой 48-месячной программы расширенного финансирования EFF.

Программа предусматривает 16 структурных ориентиров, которые должны выполнить правительство и Верховная Рада, а также четыре обязательных предварительных условия (prior actions). Без выполнения этих условий запуск программы был бы невозможен.

После последних переговоров Украины с МВФ prior actions отменили. Однако меры, которые они предусматривали, остались среди ключевых маяков новой программы.

В декабре 2025 года Министерство финансов вынесло на обсуждение законопроект, который предусматривал обязательную уплату НДС физическими лицами-предпринимателями с годовым доходом свыше 1 млн грн.

Этот документ подвергся критике со стороны бизнеса и экономистов.

После этого правительство начало искать компромисс между требованиями МВФ и позицией предпринимателей и обсуждать повышение порога обязательной регистрации плательщиками НДС до 2-4 млн грн.

