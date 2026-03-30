Цифровые платформы, посылки и военный сбор: Кабмин одобрил налоговые законопроекты
Кабинет министров одобрил пакет законопроектов, которые касаются налогообложения доходов с цифровых платформ, международных почтовых и экспресс-отправлений, а также продления уплаты военного сбора после отмены военного положения.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов: что известно
— Это часть системной работы правительства по детенизации экономики, обеспечению равных и справедливых условий конкуренции, а также необходимость финансирования ключевых потребностей государства в послевоенный период, — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, законопроекты готовились с учетом консультаций с бизнесом, экспертами и профильными ассоциациями.
Они вводят единый и предсказуемый налоговый порядок в соответствии с евроинтеграционным курсом Украины.
Налогообложение цифровых платформ
Один из законопроектов предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, которые граждане получают через цифровые платформы.
Речь идет о нормах, соответствующих стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и директиве ЕС DAC7.
Среди ключевых положений документа:
- ставка налога на доходы физических лиц снижается до 5% вместо 18%;
- налоговым агентом будет сама цифровая платформа;
- разовые продажи личных вещей на сумму до €2 тыс. в год не будут облагаться налогом;
- действие закона будет распространяться как на украинские, так и на международные платформы, в частности Bolt, Uklon, Airbnb, Uber, Globo и другие;
- изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
В Министерстве финансов отметили, что новые правила должны стимулировать добровольное декларирование доходов, способствовать детенизации экономики и упростить администрирование налогов для физических лиц.
Налогообложение международных посылок
Другой законопроект предусматривает, что с 2027 года НДС будет применяться ко всем товарам, которые будут поступать в Украину почтовыми и экспресс-отправлениями, независимо от их стоимости.
Основные положения:
- некоммерческие посылки стоимостью до €45 останутся освобожденными от НДС. Это касается личных вещей и подарков;
- НДС будет начисляться автоматически на этапе покупки через электронную платформу;
- операторы платформ будут отвечать за уплату налогов в бюджет, поэтому покупатель не будет контактировать с таможней;
- изменения должны обеспечить равные условия для украинских и иностранных продавцов, а также уменьшить объемы “серого” импорта.
Продление военного сбора после военного положения
Также правительство предусмотрело продление действия военного сбора в течение трех лет после отмены военного положения. Средства направят на финансирование обороны и восстановления страны.
Законопроект предусматривает такие ставки:
- для физических лиц – 5%;
- для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога – 10% от минимальной заработной платы;
- для плательщиков 3-й группы – 1% от дохода.
В Минфине подчеркнули, что цель этого законопроекта заключается в обеспечении достаточного финансирования обороны и послевоенного восстановления, детенизации экономики и гармонизации законодательства с нормами Европейского Союза.
Налоговые обязательства перед МВФ
20 марта Министерство финансов обнародовало законопроект, который объединяет в одном документе налоговые обязательства Украины перед МВФ.
Документ предусматривает обязательную регистрацию плательщиками НДС для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения с годовым доходом от 4 млн грн.
Также он содержит нормы по налогообложению доходов, полученных через цифровые платформы, и внедрению международного автоматического обмена информацией о таких доходах, в частности на сервисах Uklon и OLX.
По итогам переговоров, которые продолжались с 17 по 21 ноября, Украина и МВФ согласовали технические параметры новой 48-месячной программы расширенного финансирования EFF.
Программа предусматривает 16 структурных ориентиров, которые должны выполнить правительство и Верховная Рада, а также четыре обязательных предварительных условия (prior actions). Без выполнения этих условий запуск программы был бы невозможен.
После последних переговоров Украины с МВФ prior actions отменили. Однако меры, которые они предусматривали, остались среди ключевых маяков новой программы.
В декабре 2025 года Министерство финансов вынесло на обсуждение законопроект, который предусматривал обязательную уплату НДС физическими лицами-предпринимателями с годовым доходом свыше 1 млн грн.
Этот документ подвергся критике со стороны бизнеса и экономистов.
После этого правительство начало искать компромисс между требованиями МВФ и позицией предпринимателей и обсуждать повышение порога обязательной регистрации плательщиками НДС до 2-4 млн грн.