Минимальная заработная плата для оформления трудового договора в 2026 году: как изменился порог для работников
- В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, однако для части работников действует механизм сохранения рабочих мест.
- Одним из ключевых условий сохранения рабочего места является уровень заработной платы и соответствие установленным финансовым критериям.
- В 2026 году в связи с повышением минимальной заработной платы вырос и порог заработной платы для сохранения рабочих мест.
В Украине по-прежнему действуют военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанные граждане подлежат призыву. В то же время государство предусмотрело механизм отсрочки для работников предприятий, обеспечивающих критически важные функции для экономики и страны.
Такие работники могут получить отсрочку от мобилизации, однако только при условии соблюдения определенных критериев. Одним из ключевых среди них является уровень заработной платы.
Как изменился зарплатный порог для бронирования работников в 2026 году
Специалисты инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснили, как в 2026 году работает зарплатный критерий для бронирования военнообязанных работников.
Специалисты отмечают, что механизм бронирования в Украине остается достаточно жестким и состоит из нескольких обязательных условий. Недостаточно лишь иметь статус критически важного предприятия. Важную роль играют финансовые показатели, и прежде всего, уровень оплаты труда.
Именно поэтому зарплата для бронирования стала одним из ключевых факторов, от которого зависит, сохранит ли работник свой статус в 2026 году. В связи с повышением минимальной зарплаты автоматически вырос зарплатный порог для бронирования работников.
В 2026 году ситуация напрямую связана с повышением минимальной заработной платы, предусмотренным Законом Украины о Государственном бюджете.
Согласно закону, размер заработной платы для бронирования в Украине должен составлять не менее 2,5 минимальной заработной платы для конкретного работника.
- В 2025 году минимальная заработная плата составляла 8 000 грн, поэтому минимальный доход для бронирования составлял от 20 000 грн.
- В 2026 году минимальная зарплата выросла до 8 647 грн. Соответственно, размер зарплаты для бронирования в 2026 году составляет не менее 21 617,50 грн в месяц.
Исключения и особые правила: на кого не распространяется общее требование
В то же время правило 2,5 минимальной зарплаты применяется не ко всем. Постановление Кабинета Министров Украины №76 предусматривает ряд исключений.
В частности, требование относительно индивидуального уровня оплаты не распространяется на:
- государственные и коммунальные предприятия и учреждения;
- компании с государственной или коммунальной долей более 50%;
- резидентов Дія Сіті;
- религиозные организации;
- предприятия энергетического сектора, пострадавшие из-за войны;
- операторов критической инфраструктуры и газораспределительные предприятия;
- отдельные государственные энергетические и охранные структуры.
Для этих категорий действуют другие подходы к оценке оплаты труда. В частности, важным показателем становится средняя зарплата по предприятию. Она должна соответствовать либо среднему уровню в регионе (для льготных категорий), либо общей норме в 2,5 минимальной зарплаты.
То есть даже если зарплата для удержания работников не устанавливается, работодатель все равно должен поддерживать общий уровень оплаты на достаточном уровне.
Что это означает для бизнеса и работников
Наибольшие риски возникают в частном секторе, где уровень официальных зарплат часто приближается к минимальному порогу или немного его превышает. Если компании не пересмотрят систему оплаты труда, часть работников может автоматически лишиться права на получение пособия.
Для работодателей это означает необходимость заранее планировать расходы и корректировать зарплатную политику. Для работников — внимательно следить за тем, соответствует ли их доход новым требованиям, ведь именно от этого зависит сохранение статуса.