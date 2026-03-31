В Украине по-прежнему действуют военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанные граждане подлежат призыву. В то же время государство предусмотрело механизм отсрочки для работников предприятий, обеспечивающих критически важные функции для экономики и страны.

Такие работники могут получить отсрочку от мобилизации, однако только при условии соблюдения определенных критериев. Одним из ключевых среди них является уровень заработной платы.

Как изменился зарплатный порог для бронирования работников в 2026 году

Специалисты инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объяснили, как в 2026 году работает зарплатный критерий для бронирования военнообязанных работников.

Специалисты отмечают, что механизм бронирования в Украине остается достаточно жестким и состоит из нескольких обязательных условий. Недостаточно лишь иметь статус критически важного предприятия. Важную роль играют финансовые показатели, и прежде всего, уровень оплаты труда.

Именно поэтому зарплата для бронирования стала одним из ключевых факторов, от которого зависит, сохранит ли работник свой статус в 2026 году. В связи с повышением минимальной зарплаты автоматически вырос зарплатный порог для бронирования работников.

В 2026 году ситуация напрямую связана с повышением минимальной заработной платы, предусмотренным Законом Украины о Государственном бюджете.

Согласно закону, размер заработной платы для бронирования в Украине должен составлять не менее 2,5 минимальной заработной платы для конкретного работника.

В 2025 году минимальная заработная плата составляла 8 000 грн, поэтому минимальный доход для бронирования составлял от 20 000 грн.

В 2026 году минимальная зарплата выросла до 8 647 грн. Соответственно, размер зарплаты для бронирования в 2026 году составляет не менее 21 617,50 грн в месяц.

Исключения и особые правила: на кого не распространяется общее требование

В то же время правило 2,5 минимальной зарплаты применяется не ко всем. Постановление Кабинета Министров Украины №76 предусматривает ряд исключений.

В частности, требование относительно индивидуального уровня оплаты не распространяется на:

государственные и коммунальные предприятия и учреждения;

компании с государственной или коммунальной долей более 50%;

резидентов Дія Сіті;

религиозные организации;

предприятия энергетического сектора, пострадавшие из-за войны;

операторов критической инфраструктуры и газораспределительные предприятия;

отдельные государственные энергетические и охранные структуры.

Для этих категорий действуют другие подходы к оценке оплаты труда. В частности, важным показателем становится средняя зарплата по предприятию. Она должна соответствовать либо среднему уровню в регионе (для льготных категорий), либо общей норме в 2,5 минимальной зарплаты.

То есть даже если зарплата для удержания работников не устанавливается, работодатель все равно должен поддерживать общий уровень оплаты на достаточном уровне.

Что это означает для бизнеса и работников

Наибольшие риски возникают в частном секторе, где уровень официальных зарплат часто приближается к минимальному порогу или немного его превышает. Если компании не пересмотрят систему оплаты труда, часть работников может автоматически лишиться права на получение пособия.

Для работодателей это означает необходимость заранее планировать расходы и корректировать зарплатную политику. Для работников — внимательно следить за тем, соответствует ли их доход новым требованиям, ведь именно от этого зависит сохранение статуса.

Связанные темы:

