Зарплаты в Украине выросли: февральские показатели 2026 года
- Средняя зарплата в Украине в феврале 2026 года выросла до 28 321 грн, больше платят в Киеве.
- Самые высокие зарплаты по отраслям – информация и телекоммуникации (78 941 грн), самые низкие – искусство, спорт и развлечения (18 681 грн).
Государственная служба статистики Украины подсчитала, что средняя заработная плата в Украине выросла по итогам февраля 2026 на 1,2% по сравнению с январем и составила 28 321 грн.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице службы Facebook.
Зарплаты в Украине: список регионов-лидеров
Отмечается, что согласно опубликованной информации, разрыв между самыми высокими и низкими выплатами в разрезе отраслей составляет более 60 тыс. грн.
Высочайший уровень оплаты труда, обычно, фиксируют в столице.
Так, в Киеве средняя зарплата составляет 45651 грн, на втором месте — Киевская область с показателем 29077 грн.
В то же время самые низкие доходы у жителей Кировоградской (20 083 грн) и Черновицкой (20 460 грн) областей.
Рейтинг отраслей по зарплате: что известно
Госстат сообщает, что среди отраслей-лидеров и аутсайдеров зафиксированы:
- информация и телекоммуникации: 78 941 грн (высокий показатель);
- искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн (самый низкий показатель).
В то же время, по состоянию на 1 марта 2026 года совокупная задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,5 млн грн.
