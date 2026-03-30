Государственная служба статистики Украины подсчитала, что средняя заработная плата в Украине выросла по итогам февраля 2026 на 1,2% по сравнению с январем и составила 28 321 грн.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице службы Facebook.

Зарплаты в Украине: список регионов-лидеров

Сейчас смотрят

Отмечается, что согласно опубликованной информации, разрыв между самыми высокими и низкими выплатами в разрезе отраслей составляет более 60 тыс. грн.

Высочайший уровень оплаты труда, обычно, фиксируют в столице.

Так, в Киеве средняя зарплата составляет 45651 грн, на втором месте — Киевская область с показателем 29077 грн.

В то же время самые низкие доходы у жителей Кировоградской (20 083 грн) и Черновицкой (20 460 грн) областей.

Рейтинг отраслей по зарплате: что известно

Госстат сообщает, что среди отраслей-лидеров и аутсайдеров зафиксированы:

информация и телекоммуникации: 78 941 грн (высокий показатель);

искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 грн (самый низкий показатель).

В то же время, по состоянию на 1 марта 2026 года совокупная задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,5 млн грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.