В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація, у межах якої військовозобов’язані громадяни підлягають призову. Водночас держава передбачила механізм бронювання для працівників підприємств, які забезпечують критично важливі функції для економіки та країни.

Такі працівники можуть отримати відстрочку від мобілізації, однак лише за умови дотримання визначених критеріїв. Одним із ключових серед них є рівень заробітної плати.

Як змінився зарплатний поріг для бронювання працівників у 2026 році

Фахівці інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснили, як у 2026 році працює зарплатний критерій для бронювання військовозобов’язаних працівників.

Фахівці наголошують, що механізм бронювання в Україні залишається досить жорстким і складається з кількох обов’язкових умов. Недостатньо лише мати статус критично важливого підприємства. Важливу роль відіграють фінансові показники, і насамперед, рівень оплати праці.

Саме тому зарплата для бронювання стала одним із ключових факторів, від якого залежить, чи збереже працівник свій статус у 2026 році. Через підвищення мінімальної зарплати автоматично зріс зарплатний поріг для бронювання працівників.

У 2026 році ситуація напряму пов’язана з підвищенням мінімальної заробітної плати, передбаченим Законом України про Державний бюджет.

Відповідно до закону, зарплата для бронювання в Україні має бути не меншою ніж 2,5 мінімальної заробітної плати для конкретного працівника.

У 2025 році мінімальна зарплата становила 8 000 грн, тож мінімальний дохід для бронювання був від 20 000 грн.

У 2026 році мінімальна зарплата зросла до 8 647 грн. Відповідно, розмір зарплати для бронювання у 2026 році становить щонайменше 21 617,50 грн на місяць.

Винятки та особливі правила: кого не стосується загальна вимога

Водночас правило 2,5 мінімальної зарплати застосовується не до всіх. Постанова Кабінету Міністрів України №76 передбачає низку винятків.

Зокрема, вимога щодо індивідуального рівня оплати не поширюється на:

державні та комунальні підприємства і установи;

компанії з державною або комунальною часткою понад 50%;

резидентів Дія City;

релігійні організації;

підприємства енергетичного сектору, які постраждали через війну;

операторів критичної інфраструктури та газорозподільні підприємства;

окремі державні енергетичні та охоронні структури.

Для цих категорій діють інші підходи до оцінки оплати праці. Зокрема, важливим показником стає середня зарплата по підприємству. Вона має відповідати або середньому рівню в регіоні (для пільгових категорій), або загальній нормі 2,5 мінімальної зарплати.

Тобто навіть якщо зарплата для бронювання працівників не встановлюється, роботодавець усе одно має підтримувати загальний рівень оплати на достатньому рівні.

Що це означає для бізнесу та працівників

Найбільше ризиків у приватного сектору, де рівень офіційних зарплат часто наближається до мінімального порогу або трохи його перевищує. Якщо компанії не переглянуть систему оплати праці, частина працівників може втратити бронювання автоматично.

Для роботодавців це означає необхідність заздалегідь планувати витрати та коригувати зарплатну політику. Для працівників — уважно стежити за тим, чи відповідає їхній дохід новим вимогам, адже саме від цього залежить збереження статусу.

