В Украине значительная часть рынка аренды жилья до сих пор функционирует неофициально. Заключение письменных договоров часто игнорируется, а доходы от сдачи квартир не декларируются. В результате владельцы жилья не платят налоги, а сам рынок фактически находится вне полноценного государственного контроля.

Сектор недвижимости в Украине приближается к существенным трансформациям. Власти работают над законопроектом №15031, призванным вывести рынок аренды жилья из теневой зоны.

В ответ государство рассматривает комбинированный подход: с одной стороны — снижение налоговой нагрузки для тех, кто будет работать легально, с другой — усиление контроля и введение штрафов за аренду без надлежащего оформления договоров.

Будут ли штрафовать за сдачу квартир в аренду и что планируют изменить, читайте в нашем материале.

Какие налоги нужно платить за сдачу квартиры в аренду и как отчитываться

В настоящее время арендодатели-физические лица должны платить 18% налога на доходы физических лиц и дополнительно 5% военного сбора.

В совокупности это составляет 23% от полученного дохода — уровень, который многие владельцы считают слишком высоким. Именно из-за этого значительная часть аренды остается “в тени”, без официальных договоров и отчетности.

Действующие правила предусматривают, что каждый арендодатель, сдающий жилье как физическое лицо, обязан задекларировать доход. Это касается даже тех случаев, когда аренда носит нерегулярный характер.

Налоговую декларацию необходимо подать до 1 мая года, следующего за отчетным, а уплатить налоги — до 1 августа.

При этом налоговая служба рекомендует заключать письменные договоры аренды, ведь они не только подтверждают законность доходов, но и защищают обе стороны в случае конфликтов.

Штраф за сдачу квартиры в аренду в 2026 году: что грозит “теневикам”

Есть ли штраф за сдачу квартиры в аренду — вопрос, который сегодня волнует многих владельцев жилья, ведь закон предусматривает финансовую ответственность за недекларирование доходов и уклонение от уплаты налогов.

Как сообщили в ГНС, за несвоевременную подачу или полное отсутствие налоговой декларации о доходах от аренды жилья, в частности для ФЛП, предусмотрена финансовая ответственность: 340 гривен за каждое нарушение. Если же такая ситуация повторяется в течение года, сумма штрафа возрастает до 1020 гривен.

Если налогоплательщик не уплачивает согласованное денежное обязательство в установленные сроки, к нему применяются дополнительные санкции. В частности, при задержке до 30 календарных дней штраф составляет 5% от погашенной суммы налогового долга, а в случае просрочки более 30 дней — уже 10%.

Кроме того, за каждый день просрочки начисляется пеня, включая день погашения долга. Ее размер определяется на уровне 100% годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на конкретную дату. При этом пеня начинает начисляться с 91-го календарного дня просрочки.

Если же контролирующие органы докажут систематическое уклонение от уплаты налогов, финансовые санкции могут составить от 51 до 85 тысяч гривен. В таких случаях речь идет уже о серьезной ответственности за сокрытие доходов. Как сообщили в ГНС, такие наказания предусмотрены в соответствии со ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Государство готовит изменения: курс на детинизацию рынка

Несмотря на жесткие штрафы, во власти признают, что одними наказаниями проблему не решить. Сейчас правительство рассматривает возможность реформирования рынка аренды, чтобы сделать его более прозрачным и в то же время выгодным для участников.

В частности, обсуждается снижение налоговой нагрузки. Идея заключается в том, чтобы установить более приемлемую ставку, которая будет стимулировать владельцев жилья работать официально, а не уклоняться от декларирования доходов.

Народный депутат Елена Шуляк отмечает, что нынешнее состояние рынка аренды напоминает “дикий капитализм”: отсутствие четких правил, низкий уровень защиты как для арендодателей, так и для арендаторов, а также массовая неуплата налогов.

Она подчеркивает, что ужесточение ответственности и наложение штрафов за сдачу квартиры в аренду без изменения условий не даст результата. По ее словам, нынешняя ставка в 23% является слишком обременительной, поэтому большинство граждан просто не готовы ее платить.

Среди ключевых шагов, которые обсуждаются:

Снижение налоговой ставки до уровня примерно 5–7 % от дохода. Ожидается, что это сделает уплату налогов более доступной и мотивирует владельцев выходить из “тени”.

Введение обязательной регистрации договоров аренды. При этом предлагается вводить эту меру только после снижения налоговой нагрузки, чтобы новые правила не стали дополнительным бременем.

По словам депутата, такая регистрация нужна не для контроля, а прежде всего для защиты: арендаторы получат гарантии проживания, а владельцы — юридические инструменты для защиты своих прав.

Станет ли выгоднее работать официально

В случае снижения налогов и введения понятных правил легализация аренды может стать выгодной для обеих сторон. Официально задекларированный доход позволяет владельцам подтверждать финансовую состоятельность, например, при оформлении кредитов или ипотеки.

Кроме того, письменный договор дисциплинирует арендаторов и минимизирует риски конфликтов. Для государства же это означает стабильные налоговые поступления и более прозрачный рынок.

В итоге, ключевой вопрос сегодня — не только в штрафах за сдачу квартиры в аренду, а в создании таких условий, при которых работать “в белую” станет проще и выгоднее, чем оставаться в тени.

Связанные темы:

