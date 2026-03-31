В последние несколько лет в Украине блоггинг перестал быть просто развлечением. Все больше людей запускают собственные каналы на YouTube, регулярно публикуют видео и, что важно, получают за это стабильный доход. Для многих это уже не подработка, а полноценная работа со своими правилами, в том числе и в вопросах налогообложения.

Чтобы разобраться, нужно ли платить налог с монетизации на YouTube, мы обратились за разъяснением к адвокату, управляющему партнеру ЮК Winner Игорю Ясько.

Нужно ли платить налог с монетизации на YouTube в 2026 году

Игорь Ясько объяснил, что обязанность платить налог с монетизации на YouTube в Украине в 2026 году возникает в любом случае, независимо от того, зарегистрирован ли человек как ФЛП. Но ключевой вопрос заключается в другом, а именно, в каком статусе именно этот доход облагается налогом.

Если блогер не имеет статуса физического лица-предпринимателя, то он платит налоги как обычное физическое лицо с полученного дохода.

В то же время даже наличие статуса ФЛП не означает автоматически, что все поступления от YouTube будут считаться предпринимательскими.

Когда доход от монетизации считается предпринимательским

По словам Игоря Ясько, ситуация меняется, если контент напрямую связан с бизнесом предпринимателя.

Речь идет, например, о случаях, когда в видео продвигаются собственные услуги или продукты, в частности это юридическая практика, онлайн-курсы, личный бренд или любая другая деятельность ФЛП. В таком случае реклама, которую размещает YouTube в видео, может рассматриваться как часть предпринимательского дохода.

Но для этого должны выполняться конкретные условия:

содержание рекламы должно непосредственно касаться деятельности индивидуального предпринимателя

средства должны поступать именно на счет предпринимателя

эти операции должны отражаться в отчетном периоде

Налоговая служба, как отмечает Игорь Ясько, допускает такой подход: если связь с хозяйственной деятельностью очевидна, доход можно включить в базу единого налога. Например, для ФЛП 3-й группы это будет 5% плюс ЕСВ.

В таких обстоятельствах ответ на вопрос, нужно ли платить налоги, очевиден — да, но по правилам упрощенной системы, которая применяется к конкретному предпринимателю.

Когда монетизация не имеет отношения к ФЛП

Впрочем, на практике значительная часть доходов блогеров не имеет прямой связи с их предпринимательской деятельностью.

Игорь Ясько обращает внимание, что если в видео присутствует реклама, не касающаяся собственного бизнеса, например, это стандартная реклама от YouTube или сторонних сервисов, то налоговая рассматривает такие выплаты иначе.

В этом случае речь идет уже не о предпринимательском доходе, а об иностранном доходе физического лица.

Тогда применяются общие ставки:

18% налога на доходы физических лиц

военный сбор (в зависимости от действующей ставки)

И здесь важный момент, на котором подчеркивает Игорь Ясько: даже если человек зарегистрирован как ФЛП, это не освобождает его от обязанности декларировать такие доходы отдельно, как доходы физического лица.

Кто именно платит налоги с YouTube

Как рассказал адвокат, сейчас налогоплательщиком в данной ситуации является не платформа и не компания, осуществляющая выплаты, а непосредственно автор канала, то есть владелец аккаунта, через который происходит монетизация.

Именно он несет ответственность за:

декларирование доходов

правильное определение их статуса

своевременную уплату налогов

Если блогер работает как ФЛП и правильно оформляет взаимоотношения (договоры, инвойсы, получение средств на бизнес-счет), часть дохода можно учитывать как предпринимательскую.

Но другая часть, не имеющая связи с бизнесом, все равно останется доходом физического лица.

На практике, как отмечает Игорь Ясько, в сложных или спорных ситуациях лучше получить индивидуальную консультацию. В некоторых случаях предпринимателям даже приходится доказывать характер дохода в судебном порядке.

Возможны ли изменения

30 марта 2026 года правительство подало в Верховную Раду пакет из трех законопроектов. Один из них касается налогообложения доходов с цифровых платформ.

В Министерстве финансов уточнили, что под новые правила не подпадают те онлайн-ресурсы, которые выполняют исключительно информационную функцию. Речь идет о так называемых “электронных досках объявлений”, где размещается реклама или описание товаров и услуг, но сам процесс покупки там не происходит.

То есть если на платформе есть только контакты продавца или исполнителя, а оформить заказ или оплатить товар непосредственно через нее невозможно (нет кнопки “Купить”), такой сервис не считается объектом нового налогового регулирования для цифровых платформ.

Если исходить из этой логики, то YouTube в большинстве случаев действительно ближе именно к модели доски объявлений.

на платформе нет классического механизма покупки товаров или услуг

пользователь не оформляет заказ внутри сервиса

видео в основном содержат только рекламу, обзоры или ссылки/контакты

Фактически YouTube выступает как площадка для информирования и продвижения, а не как платформа, где происходит сама сделка. Но YouTube также выплачивает доход авторам контента (монетизация). И именно этот момент отличает его от классических сервисов объявлений.

На данный момент в законопроектах нет отдельных норм, которые бы прямо регулировали именно YouTube. К тому же эти инициативы только переданы на рассмотрение Верховной Рады, поэтому их окончательный вид еще может измениться.

Соответственно, делать окончательные выводы пока рано. Не исключено, что в ходе доработки появятся дополнительные уточнения или примечания, где более подробно пропишут механизм налогообложения доходов с таких платформ, как YouTube.

