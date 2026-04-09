Накануне Пасхи украинцы активно готовятся к празднику, покупают продукты для приготовления паски и раскрашивания пасхальных яиц. Яйца в этот период входят в число товаров, которые чаще всего приобретают в магазинах, ведь без них не обходится ни пасхальная выпечка, ни праздничные блюда.

Факты ICTV решили выяснить, почему выросли цены на яйца перед Пасхой и как изменилась стоимость по сравнению с 2025 годом.

Сколько стоят яйца перед Пасхой 2026 года

Накануне Пасхи в Украине сохраняются высокие цены на куриные яйца.

По состоянию на 9 апреля 2026 года в торговых сетях такие средние цены:

Десяток яиц Квочка С1 стоит в среднем 87,00 грн (в марте было 85,41 грн), то есть за месяц цена выросла примерно на 1,6 грн.

Яйца Ясенсвіт С1 (10 штук) сейчас стоят в среднем 87,23 грн против 84,21 грн в марте, что означает рост примерно на 3 грн.

Упаковка на 18 штук подорожала с 146,31 грн до 151,50 грн, а 30 яиц — с 256,46 грн до 263,75 грн.

Сколько стоят яйца, также зависит от сети и наличия упаковки. Текущие цены в разных торговых сетях немного отличаются.

Например, Квочка С1 в Novus стоит 85,99 грн, а в Auchan — 88,00 грн. Ясенсвіт в упаковке по 10 штук продается от 83,99 грн в Novus до 93,00 грн в Megamarket.

Именно из-за разницы в сетях и формируется средняя цена, которая колеблется в пределах нескольких гривен. Приведенные цены касаются фасованных упаковок яиц. Если покупать яйца поштучно, их стоимость обычно ниже, поскольку покупатель не платит за упаковку.

В среднем цена при розничной (поштучной) продаже примерно на 8–13 гривен ниже, чем стоимость аналогичной фасованной упаковки.

Сколько стоили яйца перед Пасхой 2025 года и как выросла стоимость за год

Цены на яйца перед Пасхой 2026 и 2025 годов, сравнение стоимости:

Год назад яйца Квочка стоили 73,80 грн за десяток, тогда как сейчас — 87,00 грн, то есть плюс 13,20 грн или почти 18%.

Ясенсвіт (10 штук) подорожал с 73,40 грн до 87,23 грн, что составляет около 19% роста.

Упаковка на 18 яиц выросла в цене с 123,51 грн до 151,50 грн (плюс почти 28 грн или около 23%),

самая большая упаковка на 30 штук подорожала с 223,85 грн до 263,75 грн, то есть почти на 40 грн или около 18%.

В итоге, по сравнению с 2025 годом, яйца в Украине подорожали в среднем от 18% до 23% в зависимости от бренда и фасовки. При этом динамика различается в зависимости от торговой сети и формата упаковки, а в отдельных случаях фиксируется рост почти до 30%.

Чем обусловлено рост цен на яйца перед Пасхой 2026

Как пояснил председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для Фактов ICTV, основное повышение цен произошло еще в декабре и январе. Тогда птицефабрики столкнулись со значительным ростом затрат.

Зимой производство яиц дорожает из-за базовых технологических условий, в частности, короткий световой день вынуждает постоянно использовать искусственное освещение, а низкие температуры — обогревать птичники. Это напрямую влияет на себестоимость продукции.

Ситуацию дополнительно осложнили перебои с электроснабжением после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Часть предприятий была вынуждена работать на генераторах, а это значительно дороже обычного электроснабжения. Все это уже тогда определило новый уровень себестоимости, который и сейчас отражается в розничных ценах.

Еще один фактор повышения цен на яйца перед Пасхой 2026 года — это стоимость топлива и спрос. Из-за роста цен на нефть на мировых рынках, в частности на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, подорожали бензин и дизель. Это напрямую повлияло на стоимость доставки яиц в торговые сети, а перевозчики заложили дополнительные расходы в тарифы.

— Отдельно перед Пасхой ощутимо растет спрос на яйца, ведь они являются одним из базовых продуктов праздничной корзины, — рассказал экономист.

В то же время предложение не растет так быстро, как спрос, поэтому цены удерживаются на повышенном уровне, даже несмотря на отсутствие нового резкого скачка.

Если сравнивать с мартом 2026 года, рынок сейчас стабилизировался. Рост за месяц составляет от 1,5% до 3,5% в зависимости от фасовки.

По оценкам Олега Пендзина, текущий уровень цен близок к максимальному в сезоне. После Пасхи, когда снизится спрос и вырастут сезонные возможности производства, рынок перейдет к постепенному снижению цен, поскольку расходы на обогрев и освещение птицефабрик уменьшатся вместе с потеплением и более длинным световым днем.

