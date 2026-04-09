Українці напередодні Великодня активно готуються до свята, купують продукти для паски та фарбування крашанок. Яйця в цей період входять до числа товарів, які найчастіше беруть у магазинах, адже без них не обходиться великодня випічка та святкові страви.

Факти ICTV вирішили з’ясувати, чому зросли ціни на яйця перед Великоднем та як змінилася вартість у порівнянні з 2025 роком.

Скільки коштують яйця перед Великоднем 2026 року

Напередодні Великодня в Україні зберігаються високі ціни на курячі яйця.

Станом на 9 квітня 2026 року у торговельних мережах такі середні ціни:

Десяток яєць Квочка С1 коштує в середньому 87,00 грн (у березні було 85,41 грн), тобто за місяць ціна зросла приблизно на 1,6 грн.

Яйця Ясенсвіт С1 (10 штук) зараз коштують у середньому 87,23 грн проти 84,21 грн у березні, що означає зростання приблизно на 3 грн.

Упаковка на 18 штук подорожчала з 146,31 грн до 151,50 грн, а 30 яєць — з 256,46 грн до 263,75 грн.

Скільки коштують яйця, також залежить від мережі та наявності упаковки. Поточні ціни в різних торговельних мережах трохи відрізняються.

Наприклад, Квочка С1 у Novus коштує 85,99 грн, а в Auchan — 88,00 грн. Ясенсвіт у упаковці за 10 штук продається від 83,99 грн у Novus до 93,00 грн у Megamarket.

Саме через різницю в мережах і формується середня ціна, яка коливається в межах кількох гривень. Наведені ціни стосуються фасованих упаковок яєць. Якщо купувати яйця поштучно, їх вартість зазвичай нижча, оскільки покупець не сплачує за упаковку.

У середньому ціна при роздрібному (поштучному) продажі є приблизно на 8–13 гривень меншою, ніж вартість аналогічної фасованої упаковки.

Скільки коштували яйця перед Великоднем 2025 року та як зросла вартість за рік

Ціни на яйця перед Великоднем 2026 та 2025, порівняння вартості:

Рік тому яйця Квочка коштували 73,80 грн за десяток, тоді як зараз — 87,00 грн, тобто плюс 13,20 грн або майже 18%.

Ясенсвіт (10 штук) подорожчав із 73,40 грн до 87,23 грн, що становить близько 19% зростання.

Упаковка на 18 яєць зросла в ціні з 123,51 грн до 151,50 грн (плюс майже 28 грн або близько 23%),

Найбільша фасовка на 30 штук подорожчала з 223,85 грн до 263,75 грн, тобто майже на 40 грн або близько 18%.

У підсумку, порівняно з 2025 роком, яйця в Україні подорожчали в середньому від 18% до 23% залежно від бренду та фасування. Водночас динаміка різниться залежно від торговельної мережі та формату упаковки, а у окремих випадках фіксується зростання майже до 30%.

Чим зумовлене зростання цін на яйця перед Великоднем 2026

Як пояснив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для Фактів ICTV, основне підвищення цін відбулося ще в грудні та січні. Тоді птахофабрики зіткнулися зі значним зростанням витрат.

Взимку виробництво яєць дорожчає через базові технологічні умови, зокрема це короткий світловий день змушує постійно використовувати штучне освітлення, а низькі температури — обігрівати пташники. Це напряму впливає на собівартість продукції.

Додатково ситуацію ускладнили перебої з електропостачанням після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Частина підприємств була змушена працювати на генераторах, а це суттєво дорожче за звичайне електропостачання. Усе це вже тоді заклало новий рівень собівартості, який і зараз відображається в роздрібних цінах.

Ще один чинник підвищення цін яєць перед Великоднем 2026 року це вартість пального та попит. Через зростання цін на нафту на світових ринках, зокрема на тлі нестабільності на Близькому Сході, подорожчали бензин і дизель. Це напряму вплинуло на вартість доставки яєць до торговельних мереж, а перевізники заклали додаткові витрати у тарифи.

– Окремо перед Великоднем відчутно зростає попит на яйця, адже вони є одним із базових продуктів святкового кошика, – розповів економіст.

Водночас пропозиція не збільшується так швидко, як попит, тому ціни утримуються на підвищеному рівні, навіть попри відсутність нового різкого стрибка.

Якщо порівнювати з березнем 2026 року, ринок зараз стабілізувався. Зростання за місяць становить від 1,5% до 3,5% залежно від фасування.

За оцінками Олега Пендзина, поточний рівень цін близький до максимального у сезоні. Після Великодня, коли знизиться попит і зростуть сезонні можливості виробництва, ринок перейде до поступового зниження цін, оскільки витрати на обігрів і освітлення птахофабрик зменшаться разом із потеплінням і довшим світловим днем.

