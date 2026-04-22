В мае украинцы и дальше будут оплачивать электроэнергию по действующим тарифам — для большинства потребителей они не изменятся.

Тариф на свет в мае 2026 года

Базовая цена для населения останется на уровне 4,32 грн за кВтч, а итоговая сумма будет зависеть от объемов потребления.

Изменения коснутся только тех, кто использует электроэнергию для отопления жилья. До 30 апреля для них действовал льготный тариф 2,64 грн за кВтч (при потреблении до 2000 кВтч в месяц), однако с мая эта скидка отменяется, и будет применяться стандартная цена — 4,32 грн за кВтч на весь объем потребленной электроэнергии.

Сейчас смотрят

В то же время, отдельные категории граждан могут получать льготы — от частичной скидки до полного освобождения от оплаты.

Как перейти на двухзонный тариф

Уменьшить расходы поможет двухзонный счетчик: в ночной период (с 23:00 до 07:00) тариф составляет 2,16 грн. за кВт·ч.

Для перехода на двухзонный счетчик необходимо обратиться к оператору системы распределения и установить сертифицированный счетчик.

Напомним, что правительство не планирует повышать тарифы на электроэнергию, учитывая текущую ситуацию в энергосистеме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.