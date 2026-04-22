У травні українці й надалі оплачуватимуть електроенергію за чинними тарифами — для більшості споживачів вони не зміняться.

Тариф на світло у травні 2026 року

Базова ціна для населення залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год, а підсумкова сума залежатиме від обсягів споживання.

Зміни торкнуться лише тих, хто використовує електроенергію для опалення житла. До 30 квітня для них діяв пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год (при споживанні до 2000 кВт·год на місяць), однак із травня ця знижка скасовується, і застосовуватиметься стандартна ціна — 4,32 грн за кВт·год на весь обсяг спожитої електроенергії.

Водночас окремі категорії громадян можуть отримувати пільги — від часткової знижки до повного звільнення від оплати.

Як перейти на двозонний тариф

Зменшити витрати допоможе двозонний лічильник: у нічний період (з 23:00 до 07:00) тариф становить 2,16 грн за кВт·год.

Щоб перейти на двозонний облік, потрібно звернутися до оператора системи розподілу та встановити сертифікований лічильник.

Нагадаємо, що наразі уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію, враховуючи поточну ситуацію в енергосистемі.

