Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально для каждого гражданина при ее назначении и зависит от нескольких основных факторов.

Наиболее значимыми среди них есть страховой стаж и уровень заработной платы будущего пенсионера, а также год, когда лицо выходит на пенсию.

Чем дольше официальный страховой стаж и выше уровень зарплаты, тем больше будет пенсия.

От чего зависит размер пенсии и как ее посчитать

Основная формула расчета пенсии прописана в статье 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и выглядит так:

П = Зп × Кс

П — сумма пенсии, которую вы будете получать ежемесячно;

Зп — средняя зарплата с учетом вашего коэффициента (объяснение ниже);

Кс — коэффициент страхового стажа (в нашем случае — 0,15 для 15 лет).

То есть, пенсия равна произведению средней зарплаты, скорректированной индивидуальным коэффициентом, и коэффициента страхового стажа.

Какой может быть пенсия, если есть только 15 лет стажа

Средняя зарплата — это среднее значение официальных заработков по стране за последние три года, с которых уплачивались страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты определяется как соотношение вашей заработной платы в конкретном месяце к средней зарплате по стране за тот же период и рассчитывается за все месяцы работы с 1 июля 2000 года до назначения пенсии.

Коэффициент страхового стажа — это количество месяцев официальной работы, поделенное на 1 200. Грубо говоря, каждый год стажа дает около 1% от заработной платы. В нашем случае 15 лет дают коэффициент 0,15.

Следовательно при стаже всего 15 лет, даже при достаточно солидной зарплате, размер пенсии будет оставаться достаточно скромным. Однако если трудовой опыт будет достигать 30 лет, коэффициент для расчета составит 0,3. Таким образом пенсия фактически увеличится вдвое.

Чтобы получить достойную пенсию, важно, чтобы и продолжительность стажа, и уровень заработка были на достаточном уровне. Кроме того, большое значение имеет год выхода на пенсию, ведь расчет осуществляется с учетом средней зарплаты по стране за последние три года.

Следовательно, чем выше этот показатель, тем больше будет пенсия, даже если стаж и индивидуальный коэффициент заработка остаются неизменными.

Если у человека 15 лет официального стажа, какой будет пенсия: пример расчетов

Для примера рассмотрим случай со стажем 15 лет, где коэффициент зарплаты составляет 1,1.

17 482,87×1,1=19 231,16 грн

19 231,16×0,15=2 884,67 грн

С учетом средней по стране зарплаты за последние три года в 17 482,87 грн, которую умножаем на индивидуальный коэффициент 1,1, получим 19 231,16 грн. Затем этот показатель умножаем на коэффициент стажа 0,15, что дает ориентировочный размер пенсии 2 884,67 грн в месяц.

При этом государство устанавливает гарантированный минимальный размер пенсии, ниже которого выплата быть не может. В такой ситуации неработающему пенсионеру назначат минимум 3 406 грн — даже если рассчитанная сумма получится меньше, ее “дотянут” до этого уровня.

Этот расчет достаточно приблизительный, поскольку индивидуальный коэффициент зарплаты может существенно меняться, в зависимости от соотношения вашей зарплаты со средней по стране за каждый месяц работы.

Также стоит помнить, что для выхода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужен страховой стаж не менее 33 лет, поэтому за 15 лет стажа пенсия может быть назначена только в 65 лет.

