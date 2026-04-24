Возраст выхода на пенсию зависит от продолжительности периода, в течение которого человек работал и платил страховые взносы. Этот период называется страховым стажем.

Факты ICTV выяснили, какой трудовой стаж необходим для назначения пенсии по возрасту в Украине в 2026 году и как он изменится до 2028 года.

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Пенсионный возраст в Украине в 2026 году может колебаться, в зависимости от страхового стажа. Согласно действующему законодательству, право на пенсию имеют украинцы, достигшие 65-летнего возраста и накопившие необходимый страховой стаж.

Как сообщили в ПФУ, в Украине предусмотрена возможность выхода на пенсию не только в 65 лет, но и раньше. Возраст, в котором человек может получить пенсионные выплаты, зависит от продолжительности его страхового стажа — то есть периода, в течение которого он официально работал и платил соответствующие взносы.

Страховой стаж для пенсии в 2026 году:

в 60 лет могут уйти на пенсию те, кто имеет не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года право на пенсию получают граждане, которые накопили от 23 года стажа;

в 65 лет пенсионные выплаты назначаются тем, кто имеет от 15 лет стажа.

Если человек достиг 60, 63 или 65 лет в 2025 году, но подает заявление на пенсию в 2026-м, для ее оформления нужно будет на один год меньше страхового стажа, чем указано в требованиях.

Таблица выхода на пенсию в 2026-2028 годах

Ежегодно до 2028-го минимальное требование к страховому стажу для выхода на пенсию будет увеличиваться на один год.

Количество лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет:

с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года минимальный стаж увеличится до 33 лет;

с 1 января 2027 года до 31 декабря 2027 года для выхода на пенсию понадобится не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года требование к страховому стажу достигнет 35 лет.

Источник : Пенсійний фонд

