Мировой рынок нефти и горючего остается нестабильным из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Угрозы для судоходства, риски перебоев со снабжением энергоносителей и колебания нефтяных котировок влияют на цены на топливо в разных странах, в том числе и в Украине.

Украинские водители продолжают активно пользоваться автомобилями, хотя в последние годы стоимость бензина и дизеля существенно выросла. К тому же, украинский топливный рынок готовится к еще одному важному изменению.

Что известно о переходе на бензин Е10 в Украине с 1 июля и изменится ли стоимость топлива, читайте в нашем материале.

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Что будет с бензином A-95 и A-98 с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Украине вступит в силу новый стандарт бензина Е10. Он предусматривает обязательное добавление к горючему не менее 7% биоэтанола, а фактически содержание спиртовой добавки может достигать 10%.

Такие правила являются частью гармонизации украинского топливного рынка с нормами Европейского союза. В Министерстве экономики уверяют, что для большинства водителей перемены пройдут почти незаметно, ведь цены не возрастут, а современные автомобили уже приспособлены к такому горючему.

Подорожает ли бензин после перехода на Е10

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что введение новых требований не должно привести к ощутимому росту цен на автозаправочных станциях.

По его словам, часть украинских сетей уже продает бензин с биоэтанолом без дополнительной наценки, а в отдельных случаях такое топливо даже стоит дешевле обычного бензина.

Высоцкий объяснил, что биоэтанол производится в Украине, поэтому нет необходимости нести значительные затраты на его транспортировку из-за границы. Именно это позволяет удерживать себестоимость топлива на приемлемом уровне.

Впрочем, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в интервью РБК Украина отметил, что определенное удорожание все же возможно. По его оценкам, добавление биоэтанола увеличивает стоимость бензина примерно на $15-30 за тонну.

В пересчете на розничную продажу это составляет около 50-70 копеек на литре. Однако даже при таких условиях рост цены будет меньше 1% от нынешней стоимости бензина.

По мнению эксперта, после адаптации рынка эта разница может вообще исчезнуть.

Безопасный ли бензин Е10 для автомобилей

Один из главных вопросов, который волнует водителей, — не повредит ли новое топливо двигателям. Тарас Высоцкий отмечает, что подавляющее большинство автомобилей в Украине уже готово к использованию бензина с биоэтанолом. По его словам, двигатели, производимые после 2000 года, проектировались с учетом использования такого горючего.

Схожую позицию высказывает и Сергей Куюн. Он объясняет, что содержание биоэтанола до 10% считается безопасным для большинства двигателей и не влияет на их работу.

По словам эксперта, фактически речь идет лишь об изменении одного из компонентов бензина, который также выполняет функцию повышения октанового числа.

В то же время, Куюн отмечает, что сложности могут возникать только в случае использования горючего с гораздо большим содержанием спирта — более 15%, но такие стандарты в Украине пока не вводятся.

Изменятся ли составы A-95 и A-98: стандарты маркировки на АЗС

После перехода на стандарт Е10 украинские водители могут заметить определенные изменения стандартов маркировки топлива с 1 июля.

По словам Сергея Куюна, основные обозначения бензина, в частности А-95 или А-98, вероятнее всего останутся без изменений. В то же время, на заправках может появиться дополнительная информация о соответствии нового топливного стандарта Е10.

Эксперт отмечает, что окончательные требования к маркировке будут определяться регуляторными документами, однако в отдельном обозначении как “нестандартном” такое топливо не нуждается.

Хватит ли Украине сырья для производства биоэтанола

Еще одно распространенное опасение касается возможного влияния новых требований на аграрный сектор и продовольственный рынок. Тарас Высоцкий уверяет, что рисков для продовольственной безопасности нет.

По его словам, для обеспечения внутренних потребностей Украины необходимо производить около 200-300 тыс. тонн биоэтанола в год. Для этого требуется ориентировочно 600-800 тыс. тонн кукурузы.

При этом ежегодный урожай кукурузы в Украине составляет около 30 млн тонн, поэтому потребности биоэтанольной отрасли занимают лишь незначительную часть общего производства.

Кроме того, при производстве биоэтанола образуются высокобелковые корма для животноводства, что может оказать положительное влияние на себестоимость производства мяса.

Что изменится для аграриев с 1 июля

В Министерстве экономики также не ожидают дополнительных расходов для сельхозпроизводителей. Тарас Высоцкий пояснил, что аграрная техника преимущественно работает на дизельном топливе, поэтому введение нового стандарта бензина не потребует массового переоборудования резервуаров или топливной инфраструктуры хозяйств.

Зачем Украине переходить на стандарт Е10

По мнению Сергея Куюна, главное преимущество нового стандарта состоит в том, что украинский рынок полностью синхронизируется с европейским.

Раньше для Украины часто приходилось производить отдельные партии бензина с другим составом, чем для стран ЕС. Это усложняло логистику и увеличивало издержки поставщиков.

После перехода на Е10 украинские и европейские стандарты фактически будут одинаковыми. Это упростит импорт горючего, сделает рынок более гибким и поможет избегать дополнительных затрат в будущем.

В Минэкономики также видят перспективу развития производства биоэтанола как отдельного экспортного направления.

По словам Тараса Высоцкого, нынешние производственные мощности уже позволяют производить по меньшей мере вдвое больше биоэтанола, чем нужно внутреннему рынку, что открывает дополнительные возможности для экспорта.

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