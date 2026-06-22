Для того чтобы угроза действий российских войск с территории Беларуси стала реальной, РФ необходимо найти около 70 тыс. военных.

Силы обороны делают все возможное, чтобы этого не произошло, заявил командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко в интервью Интерфакс-Украина.

Угроза наступательных действий РФ из Беларуси: оценка командующего Нацгвардией

Отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны Беларуси, Пивненко отметил:

Сейчас смотрят

— Основная задача врага — растянуть наши силы, чтобы быстрее продвигаться вглубь территории. Но для этого тоже нужны силы — найти 70 тыс. военнослужащих, которые смогут действовать, — пусть попробуют. А мы будем стараться, чтобы они их не нашли, — сказал Пивненко.

Командующий Нацгвардией также напомнил, что российский центр специального назначения Сенеж уже задействован на приграничье и работает на Черниговском направлении.

— Не уверен, что они так быстро организуются, ведь у РФ определенные проблемы на Покровском направлении — мы уничтожаем много их пехоты, — сказал он.

Генерал-майор добавил, что подразделения Национальной гвардии вместе с другими составляющими ВСУ участвуют в выполнении задач безопасности на приграничных территориях. По его словам, ситуация там пока остается стабильной.

В частности, в Сумской области и на Черниговском направлении украинские подразделения находятся в обороне.

— Больше обращаем внимание на беспилотную составляющую, потому что должны постоянно использовать беспилотники 24/7 и мониторить приграничье. Скажу так: если есть опасения, что противник планирует выходить на севере нашей страны — Черниговское или Чернобыльское направление, — мы к этому готовы. 2022 год здесь уже не повторится, — заявил Пивненко.

Что касается вероятной угрозы со стороны непризнанного Приднестровья, командующий Нацгвардией не верит в реализацию такого сценария.

— Я бы не советовал вступать в эту войну ни белорусам, ни Приднестровью: у нас уже есть возможности сделать так, чтобы они вообще забыли о своих планах, — подчеркнул генерал-майор.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что втягивание Россией Беларуси в полномасштабную войну может иметь крайне опасные последствия.

По словам главы государства, украинская сторона располагает информацией о ретрансляторах на границе с Беларусью, с помощью которых осуществляется корректировка ударов российских беспилотников.

Президент подчеркнул, что Александр Лукашенко имеет неделю, чтобы убрать это оборудование, иначе это сделает Украина.

Также Украине известно о белорусских предприятиях, которые поставляют топливо и комплектующие для российского вооружения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.