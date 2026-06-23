Пополнение карт через терминалы по новым правилам с 26 июня: что изменится
- С 26 июня в Украине изменяются правила пополнения карт через терминалы. Теперь для завершения операции обязательно нужно подтвердить свой номер телефона по SMS или автозвонку.
- Нововведение НБУ направлено на усиление финмониторинга, однако оно не коснется оплаты коммуналки, налогов, билетов и пополнения мобильного телефона в пределах 500 грн в месяц.
Пополнение карт через терминал начнет действовать по новым правилам с 26 июня. Для завершения сделки через банковский терминал нужно будет обязательно подтверждать номер мобильного телефона.
Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины.
Пополнение карт через терминал: какие изменения
Процедура внесения наличных денег на карту или счет через платежные терминалы теперь потребует обязательной верификации пользователя по номеру телефона.
После внесения денег придет SMS с одноразовым кодом или произойдет автоматический звонок.
Ввод полученного кода является обязательным для завершения платежа.
В то же время новые правила требуют фиксации полного номера телефона клиента непосредственно в квитанции.
Новые правила не коснутся некоторых услуг. Без SMS-кода по-прежнему можно будет оплатить коммунальные услуги, налоги, а также купить и пополнить билеты или карты на транспорт.
Пополнить мобильный без дополнительного подтверждения будет возможно, но только на сумму до 500 грн в месяц для одного номера. Если этот лимит исчерпан, для последующих платежей подтверждение через SMS или звонок станет обязательным.
Такие изменения призваны усилить финансовый мониторинг и снизить количество анонимных наличных расчетов.
Если раньше пополнять счета через терминалы можно без идентификации, то теперь каждую операцию будут фиксировать по телефону. Банки и платежные системы обязаны хранить данные о времени транзакции, номере плательщика и коде верификации.