Пополнение карт через терминал начнет действовать по новым правилам с 26 июня. Для завершения сделки через банковский терминал нужно будет обязательно подтверждать номер мобильного телефона.

Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины.

Пополнение карт через терминал: какие изменения

Процедура внесения наличных денег на карту или счет через платежные терминалы теперь потребует обязательной верификации пользователя по номеру телефона.

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После внесения денег придет SMS с одноразовым кодом или произойдет автоматический звонок.

Ввод полученного кода является обязательным для завершения платежа.

В то же время новые правила требуют фиксации полного номера телефона клиента непосредственно в квитанции.

Новые правила не коснутся некоторых услуг. Без SMS-кода по-прежнему можно будет оплатить коммунальные услуги, налоги, а также купить и пополнить билеты или карты на транспорт.

Пополнить мобильный без дополнительного подтверждения будет возможно, но только на сумму до 500 грн в месяц для одного номера. Если этот лимит исчерпан, для последующих платежей подтверждение через SMS или звонок станет обязательным.

Такие изменения призваны усилить финансовый мониторинг и снизить количество анонимных наличных расчетов.

Если раньше пополнять счета через терминалы можно без идентификации, то теперь каждую операцию будут фиксировать по телефону. Банки и платежные системы обязаны хранить данные о времени транзакции, номере плательщика и коде верификации.

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