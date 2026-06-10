Национальный банк пересмотрел официальный курс гривны на 11 июня 2026 года. Согласно обновленным расчетам регулятора, доллар завтра будет стоить 44,9790 грн, что на 13,53 копейки больше, чем сегодня, 10 июня. И это уже не первая существенная корректировка курса за неделю.

Почему растет доллар в Украине и что происходит на валютном рынке, Факты ICTV расспросили у директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового.

С чем связан рост курса доллара

По словам банкира, курс доллара за последнюю неделю менялся, а ситуация на валютном рынке с 8 июня остается достаточно активной.

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На межбанке спрос на валюту в среднем превышает предложение примерно на 15% и именно этот дисбаланс сейчас является главным фактором курсового движения.

В таких условиях рынок вряд ли обойдется без заметного участия Национального банка: валютные интервенции остаются ключевым инструментом сглаживания чрезмерных колебаний.

— По нашим оценкам, на этой неделе объем интервенций НБУ может приблизиться к $900 млн, а при более напряженном сценарии даже к $1 млрд. Основной спрос формируют импортеры, в частности компании, связанные с импортом горючего, — отметил эксперт.

На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и колебаний цен на нефть такие участники рынка могут периодически активнее выходить на межбанк с заявками на покупку валюты.

Наличный рынок, как обычно в периоды повышенной активности, быстро реагирует на межбанк. Обменные пункты повысили преимущественно курс продажи доллара, тогда как курс покупки изменился гораздо более сдержанно. В результате разница между покупкой и продажей в ряде обменников могла расшириться до 1-1,2 грн.

Это свидетельствует не о дефиците валюты, а о попытке наличного сегмента учесть текущие риски и повышенную волатильность.

Ответ на вопрос, почему растет курс доллара, связан с несколькими факторами. Дополнительное психологическое влияние оказывает информационный фон. Новости о росте курса усиливают внимание к валютному рынку, а обменники также учитывают общественные ожидания.

В то же время говорить об ажиотажном спросе населения нет оснований: очередей у ​​обменных пунктов не наблюдается, а валюта доступна. Те, кто хочет приобрести доллар в новом диапазоне, могут это сделать без существенных ограничений.

Что с курсом доллара: прогноз

До конца недели ситуация, вероятнее всего, будет постепенно стабилизироваться.

— Мы ожидаем, что курс доллара будет в основном колебаться около 45 грн. События понедельника-вторника не следует трактовать как начало резкой девальвации, – предупредил эксперт.

Подобные краткосрочные всплески на рынке уже случались: в мае их было несколько, в апреле и марте тоже. Это нормальное поведение рынка в режиме управляемой гибкости.

Важно также учитывать, что текущие курсовые уровни пока не выходят за пределы годовой логики и бюджетных ориентиров. В государственном бюджете средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 грн/$, так что текущие колебания около 45 грн не свидетельствуют о разрушении курсового сценария.

При сохранении активной позиции НБУ валютный рынок имеет достаточно инструментов для сдерживания чрезмерных колебаний.

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