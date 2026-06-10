Почему растет доллар в Украине: банкир объяснил причины ослабления гривны
Национальный банк пересмотрел официальный курс гривны на 11 июня 2026 года. Согласно обновленным расчетам регулятора, доллар завтра будет стоить 44,9790 грн, что на 13,53 копейки больше, чем сегодня, 10 июня. И это уже не первая существенная корректировка курса за неделю.
Почему растет доллар в Украине и что происходит на валютном рынке, Факты ICTV расспросили у директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового.
С чем связан рост курса доллара
По словам банкира, курс доллара за последнюю неделю менялся, а ситуация на валютном рынке с 8 июня остается достаточно активной.
На межбанке спрос на валюту в среднем превышает предложение примерно на 15% и именно этот дисбаланс сейчас является главным фактором курсового движения.
В таких условиях рынок вряд ли обойдется без заметного участия Национального банка: валютные интервенции остаются ключевым инструментом сглаживания чрезмерных колебаний.
— По нашим оценкам, на этой неделе объем интервенций НБУ может приблизиться к $900 млн, а при более напряженном сценарии даже к $1 млрд. Основной спрос формируют импортеры, в частности компании, связанные с импортом горючего, — отметил эксперт.
На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и колебаний цен на нефть такие участники рынка могут периодически активнее выходить на межбанк с заявками на покупку валюты.
Наличный рынок, как обычно в периоды повышенной активности, быстро реагирует на межбанк. Обменные пункты повысили преимущественно курс продажи доллара, тогда как курс покупки изменился гораздо более сдержанно. В результате разница между покупкой и продажей в ряде обменников могла расшириться до 1-1,2 грн.
Это свидетельствует не о дефиците валюты, а о попытке наличного сегмента учесть текущие риски и повышенную волатильность.
Ответ на вопрос, почему растет курс доллара, связан с несколькими факторами. Дополнительное психологическое влияние оказывает информационный фон. Новости о росте курса усиливают внимание к валютному рынку, а обменники также учитывают общественные ожидания.
В то же время говорить об ажиотажном спросе населения нет оснований: очередей у обменных пунктов не наблюдается, а валюта доступна. Те, кто хочет приобрести доллар в новом диапазоне, могут это сделать без существенных ограничений.
Что с курсом доллара: прогноз
До конца недели ситуация, вероятнее всего, будет постепенно стабилизироваться.
— Мы ожидаем, что курс доллара будет в основном колебаться около 45 грн. События понедельника-вторника не следует трактовать как начало резкой девальвации, – предупредил эксперт.
Подобные краткосрочные всплески на рынке уже случались: в мае их было несколько, в апреле и марте тоже. Это нормальное поведение рынка в режиме управляемой гибкости.
Важно также учитывать, что текущие курсовые уровни пока не выходят за пределы годовой логики и бюджетных ориентиров. В государственном бюджете средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 грн/$, так что текущие колебания около 45 грн не свидетельствуют о разрушении курсового сценария.
При сохранении активной позиции НБУ валютный рынок имеет достаточно инструментов для сдерживания чрезмерных колебаний.