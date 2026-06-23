Поповнення карток через термінал почне діяти за новими правилами з 26 червня. Для завершення операції через банківський термінал треба буде обов’язково підтверджувати номер мобільного телефону.

Про це йдеться у постанові Національного банку України.

Поповнення карток через термінал: які зміни

Процедура внесення готівки на картку чи рахунок через платіжні термінали тепер вимагатиме обов’язкової верифікації користувача за номером телефону.

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Після внесення грошей надійде SMS із одноразовим кодом або відбудеться автоматичний дзвінок.

Введення отриманого коду є обов’язковим для завершення платежу.

Водночас нові правила вимагають фіксації повного номера телефону клієнта безпосередньо в квитанції.

Нові правила не торкнуться деяких послуг. Без SMS-коду, як і раніше, можна буде оплатити комунальні послуги, податки, а також купити та поповнити квитки або картки на транспорт.

Поповнити мобільний без додаткового підтвердження також буде можливо, але лише на суму до 500 грн на місяць для одного номера. Якщо цей ліміт вичерпано, для наступних платежів підтвердження через SMS чи дзвінок стане обов’язковим.

Такі зміни покликані посилити фінансовий моніторинг та зменшити кількість анонімних готівкових розрахунків.

Якщо раніше поповнювати рахунки через термінали можна було без ідентифікації, то тепер кожну операцію фіксуватимуть за номером телефону. Банки та платіжні системи зобов’язані зберігати дані про час транзакції, номер платника та код верифікації.

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