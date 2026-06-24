Во многих городах Украины уже произошло существенное повышение тарифов на воду. В отдельных общинах стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения выросла почти вдвое, а в некоторых населенных пунктах цена одного кубометра превысила 100 грн.

Впрочем, нынешний рост тарифов может оказаться не последним. Представители органов местного самоуправления и водоканалов предупреждают, что финансовые проблемы отрасли скапливались годами, а новые законодательные изменения передали ответственность за тарифную политику на места.

Будет ли повышение тарифов на воду и в каких городах уже действуют обновленные цены, читайте в нашем материале.

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Где уже произошло повышение тарифов на воду

Первыми новые тарифы начали утверждать местные советы после вступления изменений в законодательство о регулировании водоснабжения и водоотведения (закон №4777-IX).

По состоянию на лето 2026 новые тарифы на воду и водоотвод уже действуют в ряде городов:

Павлоград — 113 грн за кубометр;

Кривой Рог — 78,47 грн за кубометр;

Дрогобыч — 87,30 грн за кубометр;

Запорожье

Черновцы — 63,56 грн за кубометр;

Тернополь – почти 72,78 грн за кубометр (с 1 июля);

Ужгород

Вознесенск — 71,44 грн за кубометр.

Отдельно стоит отметить решение Бородянского поселкового совета, согласно которому тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 56,76 грн/куб., а на водоотвод — 82,58 грн/куб. Общая стоимость услуг составит 139,34 грн. за кубометр.

Для средней семьи из четырех человек, использующей около 10 кубометров воды в месяц, такое повышение означает дополнительные сотни гривен расходов ежемесячно.

В каких городах планируют повысить тарифы на воду

Параллельно процесс пересмотра тарифов на воду в Украине продолжается во многих городах. Водоканалы уже представили экономические расчеты в органы местного самоуправления, а соответствующие проекты решений рассматриваются депутатами местных советов.

Среди расчетных тарифов, которые сейчас обсуждаются:

Винница

Днепр

Луцк — 73,25 грн за кубометр;

Одесса – более 90 грн за кубометр;

Умань – более 130 грн за кубометр.

В Киеве пока официальных решений о пересмотре стоимости услуг не принимали. Жители столицы платят около 30,38 грн за кубометр водоснабжения и водоотвода. В то же время в публичном пространстве уже обсуждаются возможные расчеты на уровне около 90 грн за кубометр.

Таким образом, рост тарифов на воду в Украине может продолжиться в ближайшие месяцы.

Почему повышают тарифы на воду

Основной причиной пересмотра тарифов водоканалы называют стремительный рост себестоимости услуг.

За последние годы существенно подорожали:

электроэнергия для работы насосных станций;

услуги передачи и распределения электроэнергии;

горюче-смазочные материалы;

реагенты для очистки воды;

оборудование и запасные части;

расходы по оплате труда работников предприятий.

Кроме того, из-за войны значительно увеличились затраты на аварийные ремонты и восстановление поврежденных сетей.

Для многих предприятий водоснабжения дополнительным вызовом явились последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Водоканалы вынуждены были устанавливать генераторы, резервные источники питания и другое оборудование для обеспечения бесперебойной работы.

Почему резко выросли тарифы на воду в 2026 году

Ключевые изменения произошли после вступления в силу Закона Украины №4777-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования энергетических рынков, конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии и усиления энергетической устойчивости.

Именно этот закон предусмотрел передачу полномочий по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в органы местного самоуправления.

Передача полномочий будет действовать в течение военного положения и еще через 12 месяцев после его завершения.

Фактически с 1 июня 2026 года в Украине начался процесс децентрализации тарифной политики в сфере водоснабжения. Теперь именно городские и поселковые советы получили право самостоятельно утверждать экономически обоснованные тарифы для своих водоканалов.

Что заявляют в Ассоциации городов Украины

Проблему резкого роста стоимости услуг подняла Ассоциация городов Украины. Правление АГУ обратилось к Президенту Украины с призывом вмешаться в ситуацию и помочь решить проблему накопившейся задолженности водоканалов.

В обращении говорится, что предприятия водоснабжения и водоотведения оказались в сложном финансовом положении еще до начала полномасштабной войны. После 2022 года к старым проблемам добавились новые вызовы:

внутренняя миграция населения;

разрушение объектов инфраструктуры;

необходимость восстановления сетей;

обеспечение энергетической независимости предприятий;

резкий рост стоимости ресурсов.

В то же время, как отмечают в Ассоциации городов Украины, тарифы для многих лицензиатов НКРЭКУ фактически не пересматривались более четырех лет, несмотря на постоянное увеличение расходов.

Долг водоканалов превысил миллиарды гривен

По оценкам Ассоциации городов Украины, из-за многолетнего сдерживания тарифов образовалась значительная разница между фактическими расходами предприятий и средствами, которые они получали от потребителей.

Если в 2022 году такая разница оценивалась примерно в 2,5 млрд. грн., то по состоянию на 2026 год она выросла уже до около 7 млрд. грн.

Именно этот финансовый разрыв сегодня остается одной из главных причин пересмотра тарифов.

В АГУ отмечают, что Закон №4777-IX передал местным властям полномочия по установлению тарифов, но не урегулировал вопрос компенсации уже накопленных убытков и разницы в тарифах.

Поэтому общины фактически вынуждены самостоятельно искать средства для поддержки водоканалов или пересматривать тарифы для населения.

Будет ли повышение тарифов на воду летом

Пока однозначно исключать новое повышение тарифов на воду нельзя. Представители местного самоуправления считают, что без государственной поддержки предприятий водоснабжения и возмещения накопленной разницы в тарифах часть водоканалов и дальше будет вынуждена инициировать пересмотр стоимости услуг.

Дальнейшая динамика цен будет в значительной степени зависеть от нескольких факторов:

стоимости электроэнергии;

объемов государственной поддержки отрасли;

темпов восстановления поврежденной инфраструктуры;

решений местных советов по компенсации ущерба водоканалов;

общей экономической ситуации в стране.

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