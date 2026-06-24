У багатьох містах України вже відбулося суттєве підвищення тарифів на воду. В окремих громадах вартість централізованого водопостачання та водовідведення зросла майже вдвічі, а в деяких населених пунктах ціна одного кубометра вже перевищила 100 грн.

Втім, нинішнє зростання тарифів може виявитися не останнім. Представники органів місцевого самоврядування та водоканалів попереджають, що фінансові проблеми галузі накопичувалися роками, а нові законодавчі зміни передали відповідальність за тарифну політику на місця.

Чи буде підвищення тарифів на воду та в яких містах вже діють оновлені ціни, читайте в нашому матеріалі.

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Де вже відбулося підвищення тарифів на воду

Першими нові тарифи почали затверджувати місцеві ради після набуття чинності змін до законодавства про регулювання водопостачання та водовідведення ( закон №4777-IX).

Станом на літо 2026 року нові тарифи на воду та водовідведення вже діють у низці міст:

Павлоград — 113 грн за кубометр;

Кривий Ріг — 78,47 грн за кубометр;

Дрогобич — 87,30 грн за кубометр;

Запоріжжя — 69,37 грн за кубометр;

Чернівці — 63,56 грн за кубометр;

Тернопіль — майже 72,78 грн за кубометр (з 1 липня);

Ужгород — 91,24 грн за кубометр;

Вознесенськ — 71,44 грн за кубометр.

Окремо варто відзначити рішення Бородянської селищної ради, згідно з яким тариф на централізоване водопостачання становитиме 56,76 грн за кубометр, а на водовідведення — 82,58 грн за кубометр. Загальна вартість послуг складе 139,34 грн за кубометр.

Для середньої родини із чотирьох осіб, яка використовує близько 10 кубометрів води на місяць, таке підвищення означає додаткові сотні гривень витрат щомісяця.

В яких містах планують підвищити тарифи на воду

Паралельно процес перегляду тарифів на воду в Україні триває в багатьох містах. Водоканали вже подали економічні розрахунки до органів місцевого самоврядування, а відповідні проєкти рішень розглядаються депутатами місцевих рад.

Серед розрахункових тарифів, які наразі обговорюються:

Вінниця — до 81,01 грн за кубометр;

Дніпро — 86,67 грн за кубометр;

Луцьк — 73,25 грн за кубометр;

Одеса — понад 90 грн за кубометр;

Умань — понад 130 грн за кубометр.

У Києві поки що офіційних рішень про перегляд вартості послуг не ухвалювали. Наразі мешканці столиці сплачують близько 30,38 грн за кубометр водопостачання та водовідведення. Водночас у публічному просторі вже обговорюються можливі розрахунки на рівні близько 90 грн за кубометр.

Таким чином, зростання тарифів на воду в Україні може продовжитися протягом найближчих місяців.

Чому підвищують тарифи на воду

Основною причиною перегляду тарифів водоканали називають стрімке зростання собівартості послуг.

За останні роки суттєво подорожчали:

електроенергія для роботи насосних станцій;

послуги передачі та розподілу електроенергії;

паливно-мастильні матеріали;

реагенти для очищення води;

обладнання та запасні частини;

витрати на оплату праці працівників підприємств.

Крім того, через війну значно збільшилися витрати на аварійні ремонти та відновлення пошкоджених мереж.

Для багатьох підприємств водопостачання додатковим викликом стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водоканали були змушені встановлювати генератори, резервні джерела живлення та інше обладнання для забезпечення безперебійної роботи.

Чому різко зросли тарифи на воду у 2026 році

Ключові зміни відбулися після набуття чинності Законом України №4777-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості.

Саме цей закон передбачив передачу повноважень щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), до органів місцевого самоврядування.

Передача повноважень діятиме протягом воєнного стану та ще 12 місяців після його завершення.

Фактично з 1 червня 2026 року в Україні розпочався процес децентралізації тарифної політики у сфері водопостачання. Відтепер саме міські та селищні ради отримали право самостійно затверджувати економічно обґрунтовані тарифи для своїх водоканалів.

Що заявляють в Асоціації міст України

Проблему різкого зростання вартості послуг порушила Асоціація міст України. Правління АМУ звернулося до Президента України із закликом втрутитися в ситуацію та допомогти вирішити проблему накопиченої заборгованості водоканалів.

У зверненні зазначається, що підприємства водопостачання та водовідведення опинилися у складному фінансовому становищі ще до початку повномасштабної війни. Після 2022 року до старих проблем додалися нові виклики:

внутрішня міграція населення;

руйнування об’єктів інфраструктури;

необхідність відбудови мереж;

забезпечення енергетичної незалежності підприємств;

різке зростання вартості ресурсів.

Водночас, як наголошують в Асоціації міст України, тарифи для багатьох ліцензіатів НКРЕКП фактично не переглядалися понад чотири роки, попри постійне збільшення витрат.

Борг водоканалів перевищив мільярди гривень

За оцінками Асоціації міст України, через багаторічне стримування тарифів утворилася значна різниця між фактичними витратами підприємств та коштами, які вони отримували від споживачів.

Якщо у 2022 році така різниця оцінювалася приблизно у 2,5 млрд грн, то станом на 2026 рік вона зросла вже до близько 7 млрд грн.

Саме цей фінансовий розрив сьогодні залишається однією з головних причин перегляду тарифів.

В АМУ наголошують, що Закон №4777-IX передав місцевій владі повноваження щодо встановлення тарифів, але не врегулював питання компенсації вже накопичених збитків та різниці в тарифах.

Через це громади фактично змушені самостійно шукати кошти для підтримки водоканалів або переглядати тарифи для населення.

Чи буде підвищення тарифів на воду влітку

Наразі однозначно виключати нове підвищення тарифів на воду не можна. Представники місцевого самоврядування вважають, що без державної підтримки підприємств водопостачання та відшкодування накопиченої різниці в тарифах частина водоканалів і надалі буде змушена ініціювати перегляд вартості послуг.

Подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від кількох факторів:

вартості електроенергії;

обсягів державної підтримки галузі;

темпів відновлення пошкодженої інфраструктури;

рішень місцевих рад щодо компенсації збитків водоканалів;

загальної економічної ситуації в країні.

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