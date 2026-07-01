С 1 июля 2026 года большинство тарифов на коммунальные услуги для населения останутся без изменений. В частности, правительство не пересматривало стоимость электроэнергии и природного газа. В то же время в ряде общин уже приняли или готовят решения о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Факты ICTV собрали актуальную информацию о тарифах на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года.

Тарифы на воду с 1 июля 2026 года

Именно тарифы на воду могут стать главным изменением в счетах украинцев с июля. В отдельных городах и общинах водоканалы пересматривают стоимость услуг из-за роста расходов на электроэнергию, топливо, реагенты и ремонт сетей.

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В Ивано-Франковске коммунальное предприятие Ивано-Франковскводоэкотехпром предложило установить новые тарифы. В случае утверждения жители будут платить 35,45 грн за кубометр водоснабжения и 30,06 грн за кубометр водоотведения. Общая стоимость составит 65,51 грн за кубометр с НДС.

В Бородянке Киевской области новые тарифы уже утверждены. С 1 июля централизованное водоснабжение будет стоить 56,76 грн за кубометр, а водоотведение — 82,58 грн. В целом жители будут платить 139,34 грн за кубометр.

Кроме того, пересмотр тарифов на воду продолжается и в других городах. В частности, новые расчеты обнародовали в Виннице, Днепре, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Одессе и Умани.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что новые тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 июня уже установлены в:

Черновцах — 41,904 грн/куб. м за водоснабжение и 21,66 грн/куб. м за водоотведение, вместе — 63,564 грн/куб. м с НДС.

Запорожье — 34,74 грн/куб. м за водоснабжение и 23,07 грн/куб. м за водоотведение без НДС, то есть 69,37 грн/куб. м вместе с НДС.

Кривой Рог — 40,884 грн/куб. м за водоснабжение, 29,676 грн/куб. м за водоотведение, всего 70,560 грн/куб. м с НДС.

Дрогобыч — 62,16 грн/куб. м за водоснабжение и 25,14 грн/куб. м за водоотведение, вместе — 87,30 грн/м³ с НДС.

По словам Олега Попенко, рост тарифов водоканалов очень существенный — на 80-100%.

В то же время на общегосударственном уровне повышения тарифов на воду не происходит. Решения принимаются отдельно органами местного самоуправления или коммунальными предприятиями.

Почему дорожает вода

Коммунальные предприятия объясняют необходимость повышения тарифов несколькими факторами:

ростом стоимости электроэнергии для работы насосного оборудования;

подорожанием топлива и реагентов для очистки воды;

необходимостью ремонта и модернизации изношенных сетей;

увеличением расходов на оплату труда работников и налоги.

Тарифы на свет с 1 июля 2026 года

Тариф на свет для бытовых потребителей с 1 июля не изменится.

Сейчас украинцы платят 4,32 грн за кВт-ч, и этот тариф будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года. Соответствующее решение правительство приняло ранее в рамках специального механизма поддержки населения.

Для владельцев двухзонных счетчиков также сохраняются действующие ставки:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт-ч.

Таким образом, в июле украинцы продолжат оплачивать электроэнергию по тем же тарифам, что и в предыдущие месяцы.

Что изменилось для домов с электроотоплением

Льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением прекратил действие после окончания отопительного сезона.

До 30 апреля первые 2 тыс. кВт-ч в месяц стоили 2,64 грн за кВт-ч, однако с мая до конца сентября для таких потребителей действует общий тариф — 4,32 грн за кВт-ч.

Льгота снова заработает с началом нового отопительного сезона — с 1 октября.

Тарифы на газ с 1 июля 2026 года

Стоимость природного газа для населения в июле также останется без изменений.

Для клиентов Нафтогаза действует фиксированный годовой тариф — 7,96 грн за кубометр. Он рассчитан на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Поскольку услугами Нафтогаза пользуется около 98% бытовых потребителей Украины, именно этот тариф является базовым для большинства домохозяйств.

В то же время другие поставщики предлагают годовые тарифные планы в пределах от 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Тарифы на тепло и горячую воду с 1 июля

Тарифы на теплоснабжение и горячую воду также остаются без изменений.

Во время действия военного положения в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и услуги по распределению природного газа для населения.

Поэтому массового пересмотра коммунальных тарифов с 1 июля не ожидается.

Таким образом, с 1 июля 2026 года украинцы продолжат платить за электроэнергию и природный газ по действующим тарифам. Также не изменятся тарифы на тепло и горячую воду.

Основные изменения могут касаться только водоснабжения и водоотведения, причем они зависят от решений местных властей и коммунальных предприятий в конкретных общинах.

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