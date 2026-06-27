Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у Росси больше нет инициативы в войне против Украины.

Об этом глава польского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью CBS News.

Россия потеряла инициативу в войне — Сикорский

По мнению дипломата, успешное сопротивление Украины в войне лишило Россию ресурсов, необходимых для проведения эффективного вторжения на восточный фланг НАТО.

Сейчас смотрят

— Украина, безусловно, одержала победу на Черном море. Россия явно не имеет превосходства в воздухе над Украиной. Она может запускать ракеты и беспилотники, но не может свободно летать над Украиной. Наземные боевые действия зашли в тупик, — сказал он.

Глава польского МИД также отметил, что Украина установила огневой контроль над стратегической автомагистралью, соединяющей Донбасс и Крым.

Сикорский отметил, что войны, как правило, не развиваются линейно, а проходят через отдельные фазы.

— Но, похоже, фаза, когда инициатива принадлежала России, завершилась, — подчеркнул глава МИД Польши.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина пока не фиксирует признаков приближения быстрого перелома в войне с Россией, однако рассчитывает на постепенное истощение ресурсов противника.

По его словам, стратегия Сил обороны направлена на достижение момента, когда противник утратит способность вести активные боевые действия.

По информации главнокомандующего, Россия сосредоточила на территории Украины около 721 300 военнослужащих.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.