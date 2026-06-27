Вперше в історії Україна отримала в управління арештовану криптовалюту. На рахунки Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) переказали понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Арештовані віртуальні активи передано в управління АРМА

– Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі, – заявив він.

За словами Кравченка, йдеться про цифрові активи, які перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання.

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Як вдалося дізнатися слідству, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані гроші в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.

Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують $100 млн, стверджує Кравченко.

Як уточнив генеральний прокурор України, в межах розслідування затримали чотирьох учасників, зокрема, організатора. Усі вони тепер перебувають під вартою.

– Арештовано активи на понад $11,1 млн: житлові будинки, квартири, автомобілі, $1 млн готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад $8,3 млн, – йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України.

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