Вперше в історії України: АРМА отримала понад 372 млн грн арештованих криптоактивів
- Вперше в історії України арештовані криптоактиви в розмірі понад 8,3 млн USDT (більше ніж 372 млн грн) були фактично передані в управління державі на гаманець АРМА.
- Ці цифрові гроші належали членам міжнародного хакерського угруповання, які шантажували компанії в США та Європі, а загальна сума арештованого у них майна перевищує $11 млн.
Вперше в історії Україна отримала в управління арештовану криптовалюту. На рахунки Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) переказали понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн.
Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Арештовані віртуальні активи передано в управління АРМА
– Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі, – заявив він.
За словами Кравченка, йдеться про цифрові активи, які перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання.
Як вдалося дізнатися слідству, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані гроші в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна.
Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують $100 млн, стверджує Кравченко.
Як уточнив генеральний прокурор України, в межах розслідування затримали чотирьох учасників, зокрема, організатора. Усі вони тепер перебувають під вартою.
– Арештовано активи на понад $11,1 млн: житлові будинки, квартири, автомобілі, $1 млн готівкою та віртуальні активи в еквіваленті понад $8,3 млн, – йдеться у повідомленні.
За словами Кравченка, розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України.