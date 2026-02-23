Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Латвии и Литвы ликвидировали масштабную мошенническую схему по выманиванию средств у граждан Евросоюза.

Правоохранители ликвидировали мошенническую схему

По результатам совместной спецоперации в Днепре задержан лидер преступной организации и 10 его сообщников. Фигуранты выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронные биржи.

Следствие установило, что в течение года злоумышленники заработали не менее 1,2 млн. долларов США незаконного дохода.

– Для реализации схемы ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в перспективные криптопроекты, – отметили в СБУ.

Для убедительности клиентам демонстрировали быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, имитирующей работу криптовалютной биржи.

На сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и прибыльности инвестиций, которые не имели ничего общего с реальными торгами.

На начальном этапе дельцы предлагали внести символический вклад, после чего поощряли мгновенными дивидендами. Впоследствии потерпевшие перечисляли все большие суммы на криптогаманцы операторов.

Когда инвестиции достигали максимальной суммы, фигуранты обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.

В ходе 40 обысков в офисах и помещениях изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника с поличным, а также 21 млн гривен в эквиваленте, вероятно полученных преступным путем.

Задержанным доложено о подозрении по чч. 1, 2 ст. 255, чч. 4, 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех участников сделки.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с иностранными партнерами при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Источник : СБУ

