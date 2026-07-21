В августе 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится. Бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн за кВтч.

Тариф на свет в августе 2026 года

Размер платежки будет зависеть от фактического объема потребления электроэнергии.

После завершения отопительного сезона для домохозяйств с электрическим отоплением прекратил действовать льготный тариф. Во время отопительного периода они платили 2,64 грн за кВтч за первые 2 тыс. кВтч в месяц, а за потребление сверх этого лимита — 4,32 грн за кВтч.

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В августе все бытовые потребители будут рассчитываться по единому тарифу. Льготную цену для домохозяйств с электроотоплением возобновят после начала нового отопительного сезона.

В то же время, отдельные категории граждан могут пользоваться предусмотренными законодательством льготами — от частичной скидки до полного освобождения от оплаты.

Экономить на электроэнергии можно с помощью двухзонного счетчика. В ночной период, с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн за кВт·час.

Как перейти на двухзонный тариф

Для перехода на двухзонный счетчик необходимо обратиться к оператору распределения и установить сертифицированный счетчик.

К слову, на данный момент правительство не планирует повышать тариф на электроэнергию для населения, учитывая ситуацию в энергосистеме.

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