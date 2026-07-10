С 4 сентября 2026 года в наличный оборот в Украине введут новую банкноту номиналом в 2 тыс. грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

2000 гривен: как будет выглядеть новая банкнота

По информации НБУ, на банкноте в 2000 грн будет изображен Василий Стус – украинский поэт-шестидесятник, переводчик, литературовед, политзаключенный СССР, член Украинской Хельсинкской группы.

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Как отмечают в Национальном банке Украины, Стус является одним из самых активных представителей украинского диссидентского движения и борцом за независимость Украины в ХХ веке.

Он получил звание Героя Украины посмертно в 2005 году.

2000 гривен: какое здание будет на банкноте

Лицевую сторону новой банкноты украшает портрет поэта Василия Стуса, а обратную – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где он в свое время учился.

– А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве, – такая строка из стихотворения Стуса, мотивы которого написаны в заключении, отмечается на банкноте 2000 гривен.

Слова написаны шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута – создателя украинского государственного стиля 1917–1919 годов, автора первых и шагов времен Украинской Народной Республики.

По информации НБУ, банкнота 2000 гривен имеет усиленную защиту. Она наследует модифицированные банкноты гривны образца 2014–2019 годов.

Однако по размеру и цвету она заметно отличается от банкнот других номиналов, благодаря чему удастся легко определять ее номинал. Размер новой банкноты составляет 75 х 166 мм. Синий – это ее основной цвет.

2000 гривен: какую защиту имеет

Банкнота 2000 гривен содержит более 20 защитных элементов защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, защищающие ее от подделки. В частности:

обновленную “оконную” защитную ленту – частично введенную в толщу бумаги полимерную ленту в сине-желтой цветовой гамме, имеющую ярко выраженный комбинированный оптически-сменный эффект, проявляющуюся при изменении угла наклона банкноты;

оптически-сменный элемент SPARK, обладающий кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные цветовые переходы – от пурпурного до золотисто-зеленого.

Как отмечают в НБУ, это первая в мире банкнота, и которой для усиления защиты использована уникальная “оконная” защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная.

При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и изменение изображения – трезубец меняется в знак гривны.

День ввода новой банкноты в оборот имеет символическое значение. Именно 4 сентября связано с двумя ключевыми событиями в жизни поэта.

В 1965 году Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой на премьере ленты Тени забытых предков в Киеве впервые в СССР открыто выступил против репрессий украинской интеллигенции.

Ровно 20 лет спустя, 4 сентября 1985 года, его жизнь оборвалась в советском лагере особого режима.

Фото : НБУ

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