В Україні незабаром з’явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. У Національному банку пояснюють, що її запровадження має зробити готівкові розрахунки зручнішими та дешевшими в обслуговуванні.

Така новина викликала чимало запитань серед українців. Тому Факти ICTV дізнавалися, навіщо Україні потрібна банкнота 2000 гривень, чи вплине її поява на зростання цін та що з цього приводу розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Навіщо запроваджують банкноту номіналом 2000 гривень

У подкасті на YouTube-каналі Finance.ua Сергій Мамедов пояснив, що поява банкноти номіналом 2000 гривень не означає збільшення кількості грошей в економіці. За його словами, новий номінал є лише адаптацією готівкового обігу до економічних змін, які вже відбулися в Україні.

Зараз дивляться

За словами Сергія Мамедова, банкнота 2000 гривень лише замінює більшу кількість купюр меншою.

Як пояснив банкір, дві купюри по 1000 гривень і одна банкнота номіналом 2000 гривень мають однакову вартість. Змінюється лише кількість банкнот, а не обсяг грошей в обігу. Саме тому введення нового номіналу не можна плутати зі збільшенням грошової маси.

Експерт зазначив, що Національний банк пояснює необхідність появи нового номіналу змінами, які відбулися в українській економіці після випуску купюри у 1000 гривень.

За останні сім років:

середня заробітна плата в Україні зросла приблизно утричі;

загальний рівень цін підвищився майже вдвічі;

обсяг готівки в обігу збільшився майже з 390 млрд грн у 2019 році до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року.

До того ж понад 55% усієї готівки за сумою сьогодні припадає саме на банкноти номіналом 1000 гривень. На думку Мамедова, це свідчить про те, що найбільша купюра вже фактично працює на межі своїх можливостей, а чинний банкнотний ряд перестав відповідати сучасним економічним реаліям.

Чи буде банкнота 2000 гривень причиною інфляції

Одне з головних питань українців, чи спричинить банкнота 2000 гривень інфляцію. Сергій Мамедов наголосив, що сама по собі поява нового номіналу не впливає на рівень цін.

За його словами, інфляція виникає тоді, коли кількість грошей в економіці збільшується швидше, ніж виробництво товарів і послуг. Натомість друк купюри з більшим номіналом не створює додаткових коштів, а лише змінює форму їхнього обігу.

Банкір також звернув увагу на валютний еквівалент нової купюри. Якщо розраховувати за умовного курсу близько 45 грн за долар, банкнота номіналом 2000 гривень відповідатиме приблизно $44.

Для порівняння, у 1996 році купюра 100 гривень коштувала близько $57, а після введення банкноти 1000 гривень у 2019 році її еквівалент становив приблизно $40.

Тобто новий найбільший номінал фактично повертається до історично звичного діапазону вартості найбільшої української банкноти.

Які переваги матиме банкнота 2000 гривень

Ще одним аргументом на користь нового номіналу Сергій Мамедов називає економію витрат на обслуговування готівки.

Для перевезення, інкасації, зберігання чи перерахунку однакової суми знадобиться вдвічі менше купюр по 2000 гривень, ніж банкнот по 1000 гривень. Це дозволить скоротити витрати на друк, логістику, обробку та утилізацію зношених банкнот.

Крім того, попри стрімке поширення безготівкових розрахунків, готівка залишається важливою частиною фінансової системи.

Особливо це проявляється під час тривалих відключень електроенергії, перебоїв зі зв’язком або тимчасових проблем у роботі платіжної інфраструктури, коли саме готівкові кошти забезпечують можливість здійснювати розрахунки.

Від чого насправді залежить стабільність гривні

Підсумовуючи, Сергій Мамедов зазначив, що стабільність національної валюти визначає зовсім не найбільший номінал банкноти.

За його словами, на курс гривні та рівень інфляції значно більше впливають стан економіки, збалансованість державного бюджету, обсяги міжнародної фінансової допомоги, валютні резерви країни та монетарна політика Національного банку України.

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