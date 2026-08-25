Некоторые пенсионеры и другие категории граждан имеют право на дополнительные выплаты в 2026 году. Часть из них Пенсионный фонд начисляется автоматически, для некоторых следует обратиться с заявлением и подтвердить право на помощь.

Факты ICTV разобрались, какую помощь могут получать пенсионеры в 2026 году, кому предусмотрены доплаты и какие выплаты можно оформить.

Помощь пенсионерам в 2026 году: кто получит дополнительные деньги

Одной из выплат, проводимой в августе, является разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины. Ее размер зависит от статуса человека.

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Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, ставшие лицами с инвалидностью, получают от 2 700 до 3 100 грн в зависимости от группы инвалидности.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и детям, родившимся в таких местах, предусмотрено по 1 000 грн.

Люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, получают 3 100 грн.

Для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, а также для жен и мужей умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, не вступивших в повторный брак, предусмотрена выплата в размере 650 грн.

Еще одна категория — участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, люди, насильно вывозимые на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков. Для них размер выплаты составляет 450 грн.

Какую помощь могут получить пенсионеры в 2026 году: возрастные надбавки

Отдельные виды помощи пенсионерам в 2026 году связаны с возрастом. Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет и старше, устанавливают ежемесячную компенсационную выплату. Ее назначают автоматически, если пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер доплаты составляет:

300 грн — людям в возрасте от 70 до 75 лет;

456 грн — от 75 до 80 лет;

570 грн — пенсионерам старше 80 лет.

Эти суммы не прибавляются друг к другу. После достижения следующего возраста, размер компенсации увеличивается до установленного для соответствующей категории.

Однако если 70 лет человеку исполнилось 20 числа, за этот месяц доплату начислят только за период со дня рождения до конца месяца. Полную сумму пенсионер получит уже со следующего месяца.

Перерасчет пенсии для работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры также могут получить перерасчет выплат за дополнительный страховой стаж.

Право на такой перерасчет возникает, если после назначения пенсии или предварительного ее перерасчета человек получил не менее 24 месяцев страхового стажа. Если стажа меньше, но после предварительного перерасчета прошло не менее двух календарных лет, перерасчет также возможен.

В таком случае ПФУ учитывает дополнительно приобретенный страховой стаж, а показатель заработной платы может остаться прежним.

Сумма повышения для каждого пенсионера будет разной. Она зависит от продолжительности дополнительного стажа и заработка, по которому уплачивались страховые взносы. При пересчете применяют вариант, который более выгоден для пенсионера: учитывают только дополнительный стаж или стаж вместе с заработком после назначения пенсии или предварительного перерасчета.

Имеет значение и дата обращения. Если заявление подать включительно до 15 числа, пенсию перечислят с первого числа текущего месяца. Если обратиться после 15 числа, то пересчет будет произведен с первого числа следующего месяца.

Доплата на детей для неработающих пенсионеров

Среди выплат, которые могут получать пенсионеры, есть также доплата за содержание несовершеннолетних детей.

По информации Пенсионного фонда Украины, неработающие пенсионеры могут получать выплаты за каждого ребенка в возрасте до 18 лет, если он находится на их содержании.

Для назначения выплаты следует подтвердить факт содержания ребенка. Пенсионеру понадобятся паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, трудовая книжка, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие его пребывание на иждивении.

Если пенсионер официально трудоустроится или зарегистрируется в качестве ФЛП, выплату прекращают. Также она прекращается по достижении ребенком 18 лет.

Доплата многодетным матерям к пенсии

Отдельная выплата предусмотрена для родивших и воспитавших матерей до шестилетнего возраста пяти или более детей.

Эта доплата назначается в соответствии с Законом Украины О пенсиях за особые заслуги перед Украиной. Ее размер определяют в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году такой прожиточный минимум составляет 2 595 грн. Размер доплаты зависит от количества детей и составляет от 35 до 40% этой суммы.

За пятерых детей мать получает дополнительно 908 грн, а за десять и более — максимальные 1 038 грн в месяц.

Чернобыльцы могут получить дополнительно 2 595 грн

Еще один вид поддержки предусмотрен для отдельных неработающих пенсионеров со статусом пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Речь идет о людях, проживавших на территориях, подлежащих безусловному (обязательному) или гарантированному добровольному отселения.

По информации Пенсионного фонда Украины, учитывается проживание на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 года.

В 2026 году размер этой ежемесячной выплаты составляет 2 595 грн.

Для людей, у которых отсутствуют необходимые сведения в государственных реестрах, предусмотрели механизм их подтверждения через специальные комиссии при областных военных администрациях.

Это может касаться случаев, когда человек потерял паспорт, в государственных реестрах нет информации о его местожительстве, он менял место жительства или проживал вместе с родителями без отдельной регистрации.

Для подтверждения права на выплату документы в рамках этого механизма можно подать до 30 сентября 2026 года.

Какие выплаты могут получать пенсионеры в 2026 году к отопительному сезону

Отдельно сейчас готовятся программы помощи украинцам к зиме. Речь идет, в частности, о денежной помощи на приобретение топлива для отопления.

Такая поддержка особенно важна для жителей прифронтовых и пострадавших от войны общин. Однако условия, перечень получателей и порядок выплаты зависят от конкретной программы и финансирующей организации.

Поэтому пенсионерам и другим гражданам, нуждающимся в помощи перед отопительным сезоном, следует следить за объявлениями Пенсионного фонда, органов местной власти и международных гуманитарных организаций.

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