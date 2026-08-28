Серпень добігає кінця, однак українці досі не отримали виплати Національного кешбеку за травень, червень та липень. Раніше повідомлялося, що кошти за травень і червень мають перерахувати у серпні, однак конкретної дати виплат наразі немає.

Про терміни виплат читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Кешбек за травень: коли буде виплата

У Міністерстві економіки раніше повідомляли, коли прийде кешбек накопичений за травень. У відомстві наголошували, що виплати кешбеку за покупки, здійснені протягом травня 2026 року, мали відбутися у липні.

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У коментарі до допису на сторінці Дії у Facebook представники сервісу повідомили, що порядок виплати коштів за програмою Національний кешбек змінився. Зокрема, кешбек, накопичений за травень і червень, не перерахують однією виплатою, як це було раніше. Натомість гроші надійдуть двома окремими платежами протягом серпня.

У Дії також пояснили, що реєстр на виплату кешбеку за травень уже сформовано, а перевірити статус можна безпосередньо в застосунку. Після завершення цих виплат буде сформовано окремий реєстр за червень, після чого українці отримають і другу частину коштів.

Користувачів запевнили, що хвилюватися не варто: усі накопичені суми збережені в системі. У застосунку Дія можна відстежувати інформацію про нарахування та статус виплати, а самі кошти будуть зараховані у визначені терміни.

Що буде з виплатами Національного кешбеку

Офіційних повідомлень про скасування Національного кешбеку поки немає. Проте останнім часом з’явилися ініціативи щодо зміни підходу до використання коштів програми.

Зокрема, 14 серпня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15512. Він передбачає внесення змін до державного бюджету та стосується компенсації підприємствам вартості товарів, які були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій. Наразі документ лише опрацьовується у парламентському комітеті, тобто законопроєкт ще не ухвалений і не набув чинності.

У законопроєкті йдеться про те, щоб спрямувати бюджетний ресурс на підтримку підприємств, які зазнали майнових втрат через війну, замість використання цих коштів виключно для стимулювання споживчого попиту. Законопроєкт почали пов’язувати з можливим переглядом фінансування Національного кешбеку. Водночас сам документ не означає автоматичного скасування програми.

Ідею відмовитися від Національного кешбеку та спрямувати кошти на підтримку бізнесу підтримує і Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

19 серпня він заявив, що програму варто припинити, а вивільнені кошти направити передусім на розширення пільгового кредитування бізнесу за програмою 5-7-9%. За його словами, додаткові ресурси потрібні також для розширення державних гарантій за кредитами та страхування воєнних ризиків, особливо для підприємств, які постраждали від російських атак.

Отже, поки що немає рішення уряду про скасування Національного кешбеку чи остаточний перерозподіл коштів програми. Законопроєкт №15512 перебуває на розгляді парламенту, а пропозиція Гетманцева є його позицією.

Тому затримку виплат за травень, червень та липень наразі не можна пов’язувати із скасуванням програми, адже офіційних підтверджень цього немає.

На що можна використати накопичений кешбек

Отримані кошти можна спрямувати на низку повсякденних витрат. Зокрема, кешбек дозволяється використати для:

оплати комунальних послуг;

оплати поштових сервісів;

купівлі українських продуктів харчування;

придбання ліків та медичних виробів українського виробництва;

купівлі книжок та друкованої продукції;

благодійних внесків і донатів, зокрема на підтримку українських військових.

Попри завершення кешбеку на пальне, програма Національний кешбек продовжує діяти без змін для інших категорій товарів українського виробництва.

Учасники можуть отримувати компенсацію у розмірі 5% або 15% залежно від категорії товару. Кешбек нараховується за покупки продукції українських виробників у магазинах-партнерах програми.

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